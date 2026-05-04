ایستگاه فضایی چین بزرگتر می شود؛ تشدید رقابت با امریکا

به گزارش خبرگزاری مهر به نقل از اینترستینگ انجینرینگ، این درحالی است که ایستگاه فضایی بین المللی قرار است در ۲۰۳۰ میلادی بازنشسته شود اما آمریکا هنوز جایگزین احتمالی آن را نهایی نکرده است.

از سوی دیگر چین هم اکنون با اتکا به ایستگاه فضایی تیانگونگ، موقعیت خود را در مدار پایین زمین تثبیت می کند. در واقع گزارش های اخیر حاکی از آن است که چین تصمیم دارد ایستگاه فضایی تیانگونگ را در سال های آینده گسترش دهد.

این ساختار Tشکل به یک سازه صلیبی شکل تبدیل می شود که به تدریج شامل ۶ ماژول می شود. طبق برنامه ریزی ها در گسترش ایستگاه فضایی چین، یک ماژول چند منظوره بزرگتر از ماژول مرکزی فعلی نیز اضافه می شود.

هرچند زمانبندی دقیق این امر هنوز مشخص نیست اما گسترش ایستگاه با هدف تامین نیاز در حال رشد برای تحقیقات در مدار زمین و وسیع تر کردن افق همکاری ها انجام خواهد شد.

ایستگاه فضایی بین المللی از سال ۱۹۹۸ میلادی در مدار زمین است. این بزرگترین سازه ساخت انسان است که با همکاری ۱۵ کشور در مدار زمین سرهم بندی شد و به عنوان یک آزمایشگاه مداری برای هزاران آزمایش مبتنی بر ریز گرانش عمل می کند. اما ناسا تصمیم دارد این ایستگاه را بازنشسته کند. درهمین راستا یک «ابزار مخصوص از مدار خارج کردن» متعلق به شرکت اسپیس ایکس سازه را به سمت مقبره اش در آب های جنوب اقیانوس آرام هدایت می کند.

اگر چین به اهداف گفته شده دست یابد، تیانگونگ تنها سازه در مدار زمین می شود.