به گزارش خبرنگار مهر، عقیل امینی عصر شنبه در حاشیه برگزاری نشست کمیته رسیدگی به تخلفات آبزیپروری اظهار کرد: کمیته رسیدگی به تخلفات آبزیپروری با تأکید بر صیانت از صنعت میگو در استان بوشهر با حضور مسئولان ذیربط، کارشناسان فنی و نمایندگان دستگاههای نظارتی در استان بوشهر برگزار شد و در این نشست نحوه برخورد با تخلفات احتمالی مورد بررسی قرار گرفت.
وی گفت: در این نشست با اشاره به جایگاه راهبردی استان بوشهر به عنوان قطب پرورش میگو در کشور، بر اهمیت صیانت از سرمایهگذاریهای انجامشده در این بخش تأکید شد.
مدیرکل شیلات استان بوشهر افزود: صنعت تکثیر و پرورش میگو نقش بسزایی در ایجاد اشتغال پایدار، ارزآوری، توسعه صادرات غیرنفتی و رونق اقتصادی مناطق ساحلی استان دارد و حفظ سلامت تولید، شرط اساسی تداوم این موفقیتهاست.
وی ادامه داد: اعضای کمیته با توجه به بروز بیماری در استان در سنوات گذشته، بر ضرورت رعایت دقیق دستورالعملهای بهداشتی و قرنطینهای از سوی بهرهبرداران تأکید کردند.
وی اضافه کرد: در این نشست همچنین بر لزوم رعایت تقویم ذخیرهسازی و برداشت میگو در استان تأکید و اعلام شد هرگونه اقدام خارج از زمانبندی مصوب، میتواند زمینهساز افزایش ریسک بیماری و بروز مشکلات فنی در مزارع شود.
وی بیان کرد:مسئولان مربوطه تصریح کردند ذخیرهسازی باید منطبق با برنامههای اعلامی و تحت نظارت کارشناسان شیلات و دامپزشکی انجام شود.
امینی با بیان اینکه هدف از این نظارتها، حمایت از تولیدکنندگان قانونمدار و پیشگیری از خسارات احتمالی به کل صنعت میگو استان است، افزود: کمیته رسیدگی به تخلفات آبزیپروری هشدار داد هرگونه ذخیرهسازی بدون اخذ مجوز قانونی تخلف محسوب شده و با متخلفان برابر مقررات برخورد خواهد شد.
در پایان این نشست، بر تداوم بازدیدهای میدانی، تشدید نظارتها و تعامل نزدیک با بهرهبرداران تأکید شد تا با همافزایی دستگاههای اجرایی و فعالان این حوزه، مسیر توسعه پایدار صنعت میگوی بوشهر با حفظ سلامت تولید و رعایت کامل ضوابط فنی و بهداشتی ادامه یابد.
