به گزارش خبرنگار مهر، هادی حق‌شناس بعد از ظهر شنبه در چهل و نهمین جلسه شورای هماهنگی حفظ آثار و نشر ارزش‌های دفاع مقدس و مقاومت گیلان با اشاره به ساخت تجهیزات توسط کشورهای همسایه اظهار کرد: مهم‌تر از سرمایه‌های مادی، سرمایه‌های معنوی است که جامعه زنده و پویا را حفظ می‌کند.

وی افزود: آنچه سرمایه‌ های مادی را نیز معنا می‌بخشد، عشق و علاقه به باورها، ارزش‌ها و وطن است. اتفاقاتی که در این حدود ۷۰ روز گذشته افتاد، شاید شاهکار مردم ایران باشد. حدود ۷۰ روز بدون اینکه خسته شوند، با همان باوری که روز اول داشتند، امشب نیز با همان باور پای کار آمده‌اند.

استاندار گیلان با بیان اینکه هنوز رهبر شهید تدفین نشده اما مردم داغدار و سوگوار هستند، تصریح کرد: چنین اتفاقی کمتر در بقیه جهان می‌افتد و این عمق ریشه‌دار در این خاک دارد؛ هم ریشه ایرانی دارد و هم ریشه اسلامی.

حق‌شناس با تأکید بر لزوم تبدیل این مفاهیم به سند و مدرک برای نسل آینده گفت: متأسفانه ما تاریخ ایران را خوب روایت نکردیم. کسانی که امروز دم از وطن می‌زنند، خیلی راحت وطن را از دست دادند. ما خاک زیادی را از ایران از دست دادیم اما کمتر روایت می‌کنیم. بیشتر روایت‌ها تا قبل از سال ۵۷، روایت از دست دادن‌ها بود.

وی با اشاره به نقش شهید آوینی در تغییر این روند خاطرنشان کرد: رحمت خدا بر شهید آوینی که «روایت فتح» را رقم زد؛ روایت به دست آوردن‌ها. اینها باید مستند شود و به نسل بعدی گفته شود. آنچه در ۸ سال دفاع مقدس انجام گرفت، واقعاً غیرقابل کتمان و غیرقابل به تصویر کشیدن است.

استاندار گیلان با تأکید بر لزوم مستندسازی و استفاده از هنرهای نوین بیان کرد: اگر کسانی که به ما حمله کردند می‌دانستند که در جنگ هشت ساله مردم ایران با چه اراده‌ای از کشور دفاع کردند، حتماً در حمله خود تجدیدنظر می‌کردند. مهم‌تر از تجهیزات نظامی، اراده‌ای است که در ذهن ایرانی برای دفاع از کشور وجود دارد.

حق‌شناس در پایان با تقدیر از همه دست‌اندرکاران این جلسات گفت: ما راحت برای پول هزینه می‌کنیم و باید هم بکنیم، اما نباید از نرم‌افزار که همان فرهنگ است غافل شویم. خوشبختانه در این روزها ملت ایران ثابت کرد که ایران مستحکم و محکم و مردانه ایستاده است.