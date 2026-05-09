به گزارش خبرنگار مهر، ظهر شنبه در راستای تکریم مقام شامخ شهدا و زنده نگه داشتن فرهنگ ایثار و شهادت، حجت‌الاسلام و المسلمین کریمی تبار نماینده ولی فقیه در استان و امام جمعه ایلام به همراه محمد رحیمی مدیرکل بنیاد شهید و امور ایثارگران استان ایلام با خانواده‌های معظم شهدای والامقام جنگ رمضان دیدار و گفتگو کردند.

در این دیدار صمیمانه، از خانواده‌های معظم شهدا از جمله خانواده‌های شهیدان امیرحسین الفتی، ایوب فتاحی، وحید بکی‌زاده و حسین کاروان تجلیل به عمل آمد و یاد و خاطره این شهیدان گرانقدر گرامی داشته شد.

حجت الاسلام الله نور کریمی تبار امام جمعه ایلام در این دیدارها با اشاره به جایگاه رفیع شهدا در فرهنگ اسلامی و انقلاب اسلامی، اظهار داشت: امنیت، عزت و اقتدار امروز کشور مرهون فداکاری‌ها و از خودگذشتگی‌های شهدا و صبر و استقامت خانواده‌های آنان است. وی تأکید کرد که تکریم خانواده‌های شهدا وظیفه‌ای همگانی و یک مسئولیت فرهنگی و اجتماعی برای همه مسئولان و آحاد جامعه است.

محمد رحیمی مدیرکل بنیاد شهید و امور ایثارگران استان ایلام نیز در این دیدارها با قدردانی از صبر و ایثار خانواده‌های شهدا گفت: بنیاد شهید خود را خدمتگزار خانواده‌های معظم شهدا و ایثارگران می‌داند و تلاش می‌کند با پیگیری مسائل و مشکلات آنان، بخشی از دین خود را به این عزیزان ادا کند.

در پایان این دیدارها، حاضران با گرامیداشت یاد و خاطره شهدای جنگ رمضان، بر تداوم راه شهدا و پاسداشت ارزش‌های والای ایثار و شهادت تأکید کردند.