ارائه ۱۵۳۳ مورد خدمت درمانی به زائران ایرانی حج

به گزارش خبرگزاری مهر به نقل از پایگاه اطلاع رسانی حج، علی اکبر جنگجو معاون حج و عمره مرکز پزشکی حج و زیارت گفت: نکته قابل توجه در این گزارش، عدم ثبت هیچ مورد فوتی (اعم از زن و مرد) تا این مقطع از مناسک حج است.

وی ادامه داد :در حال حاضر دو زائر در مدینه بستری و تحت مراقبت هستند.

بخش مهمی از فعالیت‌های مرکز پزشکی حج و زیارت

ویزیت‌های تخصصی و عمومی

تاکنون ۲ هزار و ۲۳۴ مورد ویزیت تخصصی برای زائران انجام شده است .همچنین ۷۴ مورد ویزیت در محل اقامت زائران (مطب‌های مجموعه‌ها) صورت گرفته است.

خدمات پرستاری

در مجموع یک هزار و ۷۷۵ خدمت پرستاری ارائه شده که شامل ۸۱۸ مورد سنجش فشار و قند خون، ۷۵۳ مورد تزریقات، ۱۰۷ مورد سرم‌تراپی و ۴۱ مورد پانسمان است.

داروخانه

داروخانه‌های مراکز درمانی مرکز پزشکی حج و زیارت تاکنون ۲ هزار و ۱۶۶ نسخه را برای بیماران پذیرش و پیچیده‌اند.

امداد و انتقال

در بخش مددکاری و انتقال، ۲۷۰ مورد خدمت ثبت شده که شامل ۸۲ مورد انتقال زائران به مکه و ۱۲ مورد انتقال به بیمارستان‌های سعودی جهت دریافت خدمات تکمیلی است.

خدمات پاراکلینیک

در این بخش نیز خدماتی از جمله ۵۵ مورد نوار قلب برای بررسی وضعیت سلامت قلب زائران انجام شده است.

بنابر این گزارش، مرکز پزشکی حج و زیارت با تمام توان در حال ارائه خدمات بهداشتی و درمانی به ضیوف‌الرحمن در مدینه منوره و مکه مکرمه است تا سلامت زائران برای انجام مناسک حج به بهترین شکل حفظ شود.