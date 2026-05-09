به گزارش خبرنگار مهر، آیت‌الله رسول فلاحتی، نماینده ولی‌فقیه در گیلان و امام جمعه رشت بعد از ظهر شنبه در ادامه سفر خود به صومعه‌سرا، از کارخانه صنایع کرم ابریشم گیلان بازدید کرد و با تأکید بر احیای این واحد مهم تولیدی، خواستار همکاری و حمایت جدی مسئولان استان برای بازگرداندن کارخانه به ظرفیت اصلی خود شد.

نماینده مقام معظم رهبری در گیلان پس از بازدید از مزارع نوغانداری در طاهرگوراب، با حضور در کارخانه صنایع کرم ابریشم گیلان در شهرستان صومعه‌سرا، از بخش‌های مختلف این مجموعه تولیدی بازدید کرد و در جریان روند فعالیت واحدهای فعال و وضعیت خطوط تولید قرار گرفت.

در این بازدید که با همراهی نماینده مردم شریف صومعه‌سرا در مجلس شورای اسلامی، فرماندار، مدیران جهاد کشاورزی و نوغانداری کشور و سایر مسئولان محلی انجام شد، سرپرست کارخانه گزارشی از میزان تولید، چالش‌ها و نیازهای این مجموعه ارائه کردند.

آیت‌الله فلاحتی با اشاره به سابقه دیرینه صنعت ابریشم در گیلان و نقش مهم آن در اقتصاد منطقه، احیای ظرفیت‌های این کارخانه را ضروری دانست و بیان کرد: صنایع مرتبط با نوغانداری زمانی از مهم‌ترین پشتوانه‌های اقتصادی این استان بودند و امروز نیز می‌توانند نقش بسزایی در اشتغال و رونق تولید داشته باشند. باید با تلاش و همت همه مسئولان، این کارخانه را به روز اول و توان واقعی خود برگردانید.

وی با تأکید بر لزوم حمایت از کارگران و پرسنل مجموعه افزود: به مسئولین مربوطه سفارش می‌کنم که از نیروهای این کارخانه به‌خوبی حمایت کنند. کسانی که امروز با تلاش صادقانه چرخه تولید را زنده نگه داشته‌اند، باید مورد توجه و تقویت قرار بگیرند.

نماینده ولی‌فقیه در گیلان همچنین بر پایداری تولید و حفظ اشتغال را از مهم‌ترین وظایف مدیران مرتبط عنوان کرد و اظهار داشت: این کارخانه ظرفیت ارزشمندی برای استان است. اگر مدیریت منسجم، حمایت دولتی و نظارت دقیق شکل بگیرد، صنایع ابریشم گیلان بار دیگر می‌توانند جایگاه درخور خود را در اقتصاد منطقه باز یابند.

نماینده ولی‌فقیه در گیلان همچنیت در جریان این بازدید با حضور در بخش‌های مختلف کارخانه، از خطوط فعال تولید و واحدهای در حال فعالیت بازدید کرد و با کارگران و کارکنان مجموعه به گفت‌وگو پرداخت.

عضو مجلس خبرگان رهبری در پایان بازدید، ضمن قدردانی از تلاش کارکنان و مدیران این واحد تولیدی، بر ضرورت تسریع در روند بازسازی، تجهیز و فعال‌سازی کامل بخش‌های نیمه‌فعال کارخانه تأکید کرد.