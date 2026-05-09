جاده چالوس یکطرفه شد

علی صادقی در گفتوگو با خبرنگار مهر اظهار کرد: در حال حاضر ترافیک در مسیر شمال به جنوب محور کندوان در برخی محدودهها نیمهسنگین تا سنگین گزارش شده است.
وی افزود: وضعیت تردد در محور هراز نیز در برخی مقاطع نیمهسنگین تا سنگین است و رانندگان باید با صبر و حوصله بیشتری در این مسیرها تردد کنند.
سرپرست مرکز مدیریت راههای مازندران ادامه داد: در سایر محورهای مواصلاتی استان، تردد خودروها به صورت عادی و روان جریان دارد.
صادقی از رانندگان خواست ضمن رعایت قوانین راهنمایی و رانندگی، پیش از سفر از آخرین وضعیت راهها و محدودیتهای ترافیکی مطلع شوند.
نظر شما