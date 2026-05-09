دادستان دیلم: معلمان پرچمدار جهاد تبیین هستند

به گزارش خبرنگار مهر، سیدحسام‌الدین حسینی عصر شنبه با حضور در جمع صمیمی فرهنگیان شهرستان دیلم و در آیین روز معلم، با گرامیداشت یاد و خاطره فیلسوف بزرگ انقلاب اسلامی، اظهار کرد: ۱۲ اردیبهشت‌ماه که به پاس مجاهدت‌های علمی و فرهنگی علامه شهید مرتضی مطهری به نام «روز معلم» نام‌گذاری شده، تنها یک مناسبت تقویمی نیست، بلکه فرصتی مغتنم برای بازخوانی مسئولیت خطیر نهاد تعلیم و تربیت در برابر نسل تشنه حقیقت است.



دادستان عمومی و انقلاب شهرستان دیلم شغل معلمی را تلفیقی از هنر، عشق و ایثارگری خاموش توصیف کرد و افزود: شهید مطهری الگوی کاملی از یک معلم روشنفکر و متعهد بود که بی‌هیچ ادعایی، سنگر علم را با سنگر مبارزه با جهل و انحرافات فکری پیوند زد. امروز نیز از معلمان عزیز انتظار می‌رود با سلاح دانش و بینش، در برابر جنگ نرم و شبیخون فرهنگی دشمنان بایستند.



دادستان دیلم که دقایقی پیش از سخنرانی، با چند تن از معلمان پیشکسوت به گفت‌وگوی صمیمی نشسته بود، با تأکید بر ارتباط مستقیم توسعه پایدار با ارتقای نظام آموزشی تصریح کرد: هر چقدر معلم در کلاس درس قدرتمندتر و دغدغه‌مندتر عمل کند، دستگاه قضایی در سطح جامعه با پرونده‌های کمتری مواجه خواهد شد. پیشگیری ریشه‌ای از بزه و ناهنجاری‌های اجتماعی، نه در راهروهای دادگستری، بلکه پشت میز و نیمکت‌های مدارس رقم می‌خورد.



وی با اشاره به نام‌گذاری شعار سال از سوی رهبر معظم انقلاب، خاطرنشان ساخت: معلمان می‌توانند با تربیت نیروی انسانی ماهر و متعهد، نقش بی‌بدیلی در تحقق جهش تولید و مشارکت مردم در اقتصاد داشته باشند؛ چراکه نیروی کارِ خلاق و مسئولیت‌پذیر، محصول یک نظام آموزشی سالم و پویاست.



دادستان عمومی و انقلاب دیلم به بیان این جمله ماندگار شهید مطهری که: «معلم باید نیروی فکری متعلم را پرورش دهد و او را به سوی استقلال رهنمون سازد» پرداخت و برای تمامی تلاشگران عرصه مقدس تعلیم و تربیت، آرزوی سربلندی و توفیق روزافزون کرد.

در پایان این آیین، با تقدیم هدایایی از چند تن از معلمان نمونه شهرستان تقدیر شد.