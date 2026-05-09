رایزنی نخست وزیر لبنان با الجولانی در دمشق

به گزارش خبرگزاری مهر به نقل از سانا، الجولانی و نواف سلام نخست‌وزیر لبنان با حضور شماری از وزیران دو کشور در کاخ ریاست جمهوری سوریه با یکدیگر دیدار کردند.

در این دیدار راه‌های توسعه روابط دوکشور و گسترش همکاری اقتصادی و تجاری به گونه‌ای که تامین کننده منافع مشترک باشد بررسی شد.

در این دیدار همچنین تقویت هماهنگی امنیتی برای تحکیم ثبات و مقابله با چالش‌ها بررسی شد و دوطرف به تبادل دیدگاه درباره تحولات جدید در سطح منطقه‌ای و بین‌المللی پرداختند.

مسائل مورد علاقه مشترک نیز در این دیدار بررسی شد.

نواف سلام پس از این دیدار تاکید کرد که لبنان اجازه نخواهد داد از خاک این کشور به‌عنوان سکویی برای آسیب رساندن به کشورهای عربی، به‌ویژه سوریه، استفاده شود.

نخست‌وزیر لبنان همچنین از راه‌اندازی شورای مشترک بازرگانی لبنان و سوریه خبر داد و گفت این شورا به‌زودی نشست‌های خود را آغاز خواهد کرد.

وی افزود که دو کشور در حل‌وفصل پرونده‌های مشترک، به‌ویژه در حوزه‌های اقتصاد، انرژی و امنیت، پیشرفت قابل توجهی داشته‌اند.

نواف سلام همچنین تأکید کرد که دمشق و بیروت درباره چالش‌های بزرگ پیش‌روی لبنان و سوریه در سایه تحولات شتابان منطقه‌ای گفت‌وگو کرده‌اند.