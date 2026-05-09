به گزارش خبرگزاری مهر، ارسلان ازهاری در جلسه ستاد تسهیل و رفع موانع تولید استان کردستان که در سالن شهدای گمنام استانداری برگزار شد، اظهار کرد: حفظ اشتغال، جلوگیری از تعطیلی واحدهای تولیدی و بازگرداندن سریع واحدهای اقتصادی به چرخه پایدار تولید، از اولویت‌های اصلی مدیریت استان است.

وی با اشاره به بررسی وضعیت واحدهای آسیب‌دیده، افزود: اقدامات اولیه برای شناسایی واحدهای خسارت‌دیده و برآورد میزان خسارات انجام و گزارش آن به وزارت کشور ارسال شده است.

معاون هماهنگی امور اقتصادی و توسعه منطقه‌ای استاندار کردستان ادامه داد: لازم است دستگاه‌های اجرایی در چارچوب مأموریت‌های خود، گزارش‌های دقیق‌تری از میزان خسارات ارائه دهند تا بتوان از ظرفیت بسته‌های حمایتی دولت برای پشتیبانی از این واحدها استفاده کرد.

ازهاری با بیان اینکه بخش مهمی از مشکلات واحدهای اقتصادی مربوط به بدهی‌ها و تعهدات مالی است، تصریح کرد: تلاش می‌شود با همکاری بانک‌ها و دستگاه‌های مرتبط، زمینه حمایت بیشتر و کاهش فشارهای مالی بر این واحدها فراهم شود.

وی همچنین بر لزوم حمایت از واحدهای راکد و نیمه‌فعال استان تأکید کرد و گفت: برخی واحدهای تولیدی به دلیل مشکلات بانکی و چک‌های برگشتی دچار رکود شده‌اند که در این راستا به بانک‌ها و دستگاه‌های ذیربط برای اعمال تخفیف‌ها و مساعدت‌های لازم تأکید شده است.

معاون اقتصادی استاندار کردستان با اشاره به عملکرد ستاد تسهیل و رفع موانع تولید استان اظهار کرد: تاکنون ۲۲۷ جلسه این ستاد برگزار شده که ۹۷ درصد مصوبات آن اجرایی شده و بسیاری از واحدهای دارای مشکل دوباره به چرخه فعالیت بازگشته‌اند.

ازهاری خاطرنشان کرد: حدود سه درصد مصوبات نیز همچنان در مرحله پیگیری قرار دارد که به دلایل مختلف هنوز به نتیجه نهایی نرسیده است.

وی افزود: در جلسه امروز، ۱۲ پرونده در حوزه‌های صنعت، گردشگری، خدمات و کشاورزی بررسی و تصمیمات لازم برای رفع موانع فعالیت این واحدها اتخاذ شد.