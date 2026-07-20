ازهاری: بیش از ۹۷ درصد مصوبات رفع موانع تولید کردستان اجرایی شده است

به گزارش خبرنگار مهر، ارسلان ازهاری بعدازظهر دوشنبه در نشست کارگروه تسهیل و رفع موانع تولید کردستان در سنندج اظهار کرد: حمایت از بخش تولید و فراهم کردن زمینه فعالیت مجدد واحدهای متوقفشده، از محورهای اصلی برنامههای اقتصادی استان است و برای تحقق این هدف، مجموعهای از حمایتهای هدفمند در نظر گرفته شده است.
وی با اشاره به وضعیت اقتصادی موجود افزود: واحدهای تولیدی نقش مهمی در پایداری اشتغال دارند و انتظار میرود مدیران این واحدها تا حد امکان از تعدیل نیروی انسانی خودداری کنند و حفظ نیروهای شاغل و استمرار فعالیت بنگاهها را در اولویت قرار دهند.
معاون هماهنگی امور اقتصادی و توسعه منطقهای استاندار کردستان با اشاره به عملکرد کارگروه تسهیل و رفع موانع تولید بیان کرد: مسائل و مشکلات واحدهای تولیدی پس از بررسیهای تخصصی در این کارگروه مطرح میشود و برای هر مورد، راهکارهای اجرایی و تصمیمات لازم با هدف رفع موانع فعالیت آنها اتخاذ خواهد شد.
ازهاری ادامه داد: از زمان آغاز فعالیت کارگروه تسهیل و رفع موانع تولید تاکنون، بیش از ۹۷ درصد مصوبات این کارگروه عملیاتی شده و سه درصد باقیمانده نیز در مسیر اجرا و پیگیری قرار دارد.
وی در ادامه به بررسی مشکلات هشت طرح تولیدی در نشست امروز اشاره کرد و گفت: مسائل و موانع این طرحها در بخشهای صنعتی و کشاورزی مورد بررسی قرار گرفت و تصمیمات لازم برای رفع مشکلات آنها اتخاذ شد.
معاون اقتصادی استاندار کردستان خاطرنشان کرد: برای اجرای مصوبات مربوط به این طرحها زمانبندی مشخص تعیین شده است و دستگاههای مسئول باید نتایج اقدامات انجامشده را در مهلت مقرر ارائه کنند تا روند رفع موانع با سرعت بیشتری دنبال و زمینه بازگشت واحدهای تولیدی به چرخه فعالیت فراهم شود.
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