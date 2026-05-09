به گزارش خبرگزاری مهر، محمد حمیدی در جلسه شورای هماهنگی حفظ آثار و نشر ارزشهای دفاع مقدس استان، ثبت و مستندسازی حماسههای «جنگ رمضان» را ضرورتی انکارناپذیر دانست و اظهار کرد: با گذشت بیش از ۶۹ شب از آغاز تجمعات مردمی، جلوههایی کمنظیر از وطندوستی و انسجام ملی شکل گرفته که باید بهصورت دقیق و ماندگار برای آیندگان ثبت شود.
وی با اشاره به ظرفیتهای نوین فناوری در ثبت وقایع تاریخی افزود: امروز ابزارهای متعددی برای مستندسازی در اختیار داریم و نباید اجازه دهیم این صحنههای ارزشمند به فراموشی سپرده شود.
معاون استاندار گلستان در ادامه با گرامیداشت شهدای نیروی دریایی گفت: از مجموع شهدای یک ناو، ۶ شهید سرافراز از استان گلستان بودهاند که لازم است جزئیات حماسهآفرینی، تشییع و تدفین این شهدا با بهرهگیری از زبان هنر بهطور دقیق ثبت و ماندگار شود.
وی همچنین از تعلل برخی دستگاهها در تدوین دانشنامه دفاع مقدس استان انتقاد کرد و افزود: تأخیر در این زمینه، علاوه بر افزایش هزینهها، موجب از دست رفتن بخشی از اسناد و خاطرات خواهد شد؛ از اینرو تمامی دستگاههای اجرایی موظفند نقش و عملکرد خود در دفاع مقدس را بهصورت فوری تدوین کنند.
این مقام مسئول در بخش دیگری از سخنان خود بر ضرورت تکمیل یادمانهای ناتمام شهدای گمنام در استان تأکید کرد و گفت: با نظارت دفتر فنی و متناسبسازی طرحها با اعتبارات موجود، این پروژهها باید در کوتاهترین زمان ممکن به سرانجام برسند.
وی با قدردانی از تلاشهای بنیاد حفظ آثار و نشر ارزشهای دفاع مقدس و همکاری فرمانداران، بر تداوم اقدامات فرهنگی در راستای ترویج فرهنگ ایثار و شهادت تأکید کرد.
