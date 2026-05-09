به گزارش خبرنگار مهر، نشست هماندیشی ویژهای با حضور اساتید و کارشناسان امور بینالملل برگزار شد روز شنبه تا راهکارهای لازم برای برگزاری کلاسهای بینالمللی در شرایط بحرانی، به صورت ترکیبی (آنلاین و آفلاین)، مورد بررسی قرار گیرد.
تبادل تجربیات و تأکید بر انعطافپذیری
در این نشست، اساتید و مسئولین امور بینالملل، تجربیات خود را در زمینه مدیریت چالشهای آموزشی به اشتراک گذاشتند و بر لزوم انعطافپذیری در روشهای تدریس تأکید کردند.
هدف اصلی این جلسه، حفظ پیوستگی آموزشی و جلوگیری از وقفه در فرآیند یادگیری دانشجویان بینالمللی با توجه به شرایط فعلی بود.
تعهد به عدم کاهش کیفیت آموزش دانشجویان بینالمللی
مدیر آموزش دانشگاه علوم پزشکی لرستان در این جلسه با تأکید بر اهمیت تداوم روند تدریس، اظهار داشت: ما متعهد هستیم که کیفیت آموزش دانشجویان بینالمللی تحت هیچ شرایطی کاهش نیابد.
غلامی ادامه داد: استفاده هوشمندانه از فناوریهای نوین و ترکیب روشهای آنلاین و آفلاین، کلید موفقیت ما در این دوران حساس است.
راهکارهای خلاقانه برای تعامل بهتر با دانشجویان خارجی
اساتید حاضر در جلسه، راهکارهای خلاقانهای را برای تعامل بهتر با دانشجویان خارجی و غلبه بر موانع ارتباطی پیشنهاد کردند.
این هماندیشی گامی مؤثر در جهت ارتقای سطح کیفی آموزشهای بینالمللی و ایجاد بستری پایدار برای ادامه فعالیتهای آموزشی بود.
نظر شما