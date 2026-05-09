به گزارش خبرگزاری مهر، آیین رونمایی از طرح توکنایز تأمین‌اجتماعی (تکو) به عنوان سازوکار نوین در زنجیره‌ مکانیزه تهاتر بدهی‌ها و ‌مطالبات سازمان تأمین‌اجتماعی با حضور مدیرعامل سازمان تأمین اجتماعی برگزار شد.

مصطفی سالاری در جریان جلسه رونمایی از طرح (تکو)، گفت: توکنایز یکی از راه‌های متنوع سازمان تأمین اجتماعی برای تأمین مالی است؛ تنوع در راهکارهای تأمین مالی، کاهش ریسک‌های منابع موردنظر برای ایفای تعهدات را موجب خواهد شد.

وی با اشاره به اینکه امروز آغاز عملیات اجرایی طرح توکنایز تأمین‌اجتماعی است، افزود: بخشی از بدهی تأمین اجتماعی به طرف‌های قرارداد از طریق توکن‌ها تأمین و بخشی از مطالبات این سازمان نیز از همین روش قابل وصول است. در فرایند مربوط به توکنایز، بانک‌های عامل، متولی فنی و بستر اصلی محسوب می‌شوند.

سالاری ادامه داد: در جریان فرایند توکنایز از طریق «تِکو» تأمین‌اجتماعی، این سازمان پرداخت بهتر بدهی و وصول زودتر مطالبات را خواهد داشت. بانک‌های مربوطه نیز ارائه خدمات این بخش و منافع آن و بدهکاران به سازمان تأمین اجتماعی امکان وصول طلب خود و هزینه‌کرد آن در بازار را خواهند داشت و از طرفی دیگر بازار مالی نیز از این جریان منتفع می‌شود.

مدیرعامل سازمان تأمین‌اجتماعی اضافه کرد: اولویت تأمین‌اجتماعی این است که توکن‌های مربوطه در وصول حق‌بیمه معوق سازمان تأثیرگذار باشند. در مجموع، این فرایند به نفع تأمین‌اجتماعی و بدهکاران بیمه‌ای سازمان تأمین اجتماعی است. امیدواریم که این مدل‌های تأمین منابع، پایداری بهتر تأمین‌اجتماعی و خدمات سازمان را برای جامعه ذی‌نفعان به دنبال داشته باشد.

به گفته سالاری، توکن تأمین اجتماعی راهکاری نوین برای مدیریت و تسویه مطالبات در مقیاس ملی است که با تبدیل مطالبات تأیید شده به توکن‌های دیجیتال قابل رهگیری، فرآیندهای سنتی تهاتر را سریع‌تر، شفاف‌تر و منعطف‌تر می‌کند.

وی اضافه کرد: این مدل با کاهش وابستگی به نقدینگی و حفظ چارچوب‌های قانونی، امکان مدیریت هوشمندانه منابع و تسویه مطمئن تعهدات مالی را برای ذی‌نفعان فراهم می‌کند.

در پایان این جلسه، سازوکار نوین تأمین اجتماعی در زنجیره مکانیزه تهاتر بدهی‌ها و مطالبات با نام «تکو» رونمایی و با انجام یک نمونه تهاتر واقعی، رسماً آغاز به کار کرد.