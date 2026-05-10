حبیبی: رضایتمندی مردم تنها ملاک ارزیابی عملکرد مدیران است

منوچهر حبیبی در گفتگو با خبرنگار مهر، با بیان اینکه تمامی فعالیتهای دولت با هدف جلب رضایت عمومی انجام میگیرد، اظهار کرد: ما معتقدیم هرگاه جامعه از عملکرد ما احساس رضایت داشته باشد، میتوانیم به خودمان نمره قبولی بدهیم؛ چرا که مردم بهترین و منصفترین قاضی برای ارزیابی دستاوردهای نظام در حوزههای مختلف هستند.
وی به اهمیت تعامل مستقیم با اقشار مختلف اشاره کرد و افزود: یکی از راهبردهای اصلی ما برای ارتقای این رضایتمندی، حضور میدانی در میان مردم است. در همین راستا و با وجود شرایط خاص دوران جنگ تحمیلی سوم، تاکنون ۲۲ سفر شهرستانی و منطقهای انجام شده تا مطالبات ساکنان نقاط مختلف استان به صورت مستقیم و بدون واسطه شنیده و بررسی شود.
استاندار کرمانشاه با تشریح برنامههای جدید برای تسهیل ارتباطات مردمی، تصریح کرد: طرح ابتکاری «شمیم خدمت» در مساجد استان کلید خورده است که بر اساس آن، مدیران ارشد استانی و شهری هر هفته با حضور در سنگر مساجد، به صورت چهره به چهره با نمازگزاران دیدار کرده و مشکلات محلات را در همان محل مورد پیگیری و تصمیمگیری قرار میدهند.
حبیبی در ادامه به نظارتهای مستمر بر بازار و بدنه اداری اشاره کرد و گفت: بازدیدهای سرزده از نانواییها، فروشگاهها و دستگاههای اجرایی به طور منظم در دستور کار قرار دارد. همچنین برنامه «چهارشنبههای اقتصادی» را به طور اختصاصی برای حل گرههای تولیدکنندگان در نظر گرفتهایم تا در محل واحدهای صنعتی، موانع پیشروی اشتغال رصد و مرتفع گردد.
وی در پایان با تأکید بر استمرار جلسات ملاقات عمومی و حضور در مرکز سامد، خاطرنشان کرد: روزهای جمعه نیز به صورت ویژه به سرکشی از مناطق حاشیهنشین اختصاص یافته است تا مسائل از زبان خود مردم شنیده شود. یقیناً هرچه این پیوند عمیقتر باشد، علاوه بر حل سریعتر چالشها، میزان رضایتمندی و اعتماد عمومی نیز افزایش خواهد یافت.
