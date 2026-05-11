پیکر مرد غرق شده در تنگه هاکون کنگان پیدا شد

به گزارش خبرنگار مهر،احسان ایزدپناه عصر دوشنبه در جمع خبرنگاران گفت: طی گزارش مرکز آتش نشانی شهر کنگان مبنی بر غرق شدگی مرد ۵۰ ساله در تنگه هاکون در کوه‌های شرق این شهر، بلافاصله یک تیم عملیاتی از پایگاه دریایی هلال‌احمر کنگان به محل حادثه اعزام شد.

مدیرعامل جمعیت هلال‌احمر استان بوشهر افزود: نجاتگران هلال احمر به‌همراه عوامل آتش نشانی و مردم محلی عملیات جستجو را آغاز و پس از ۲ ساعت جستجو، پیکر مرد ۵۰ ساله پیدا و توسط عوامل آتش‌نشانی و مردم محلی از آب گرفته و پس از انتقال پیکر جان‌باخته به پایین کوه و منطقه امن، جهت سیر مراحل قضائی تحویل عوامل انتظامی شد.