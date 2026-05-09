به گزارش خبرنگار مهر، حجت‌الاسلام سید مظاهر حسینی شامگاه شنبه در هفتادمین شب تجمع مردمی در یاسوج با اشاره به ویژگی‌های شخصیتی «امام شهید» و جایگاه خانواده‌های شهدا، اظهار کرد: این امام عزیز توجه ویژه‌ای به اهل‌بیت (ع) به‌ویژه امام رضا (ع) و حضرت ولی‌عصر (عج) داشت و همواره مردم را به توسل و توجه به امام زمان (عج) توصیه می‌کرد.

وی افزود: ایشان معتقد بود انسان اگر باور داشته باشد که امام زمان (عج) ناظر بر اعمال و رفتار اوست، زندگی خود را بر اساس رضایت الهی تنظیم می‌کند.

مدیرکل تشریفات بیعت رهبری شهید با اشاره به علاقه ویژه این شخصیت به دیدار خانواده‌های شهدا، تصریح کرد: هر زمان وارد استانی می‌شد، نخستین برنامه او حضور بر مزار شهدا و سپس دیدار با خانواده‌های آنان بود و بارها می‌گفت هرگاه نیاز به دعا داشته باشد، نزد خانواده شهدا می‌رود.

وی ادامه داد: ایشان همواره به خانواده‌های شهدا می‌گفتند شما شهید را از دست نداده‌اید بلکه به دست آورده‌اید و اگر از شهدا بالاتر نباشید، کمتر از آنان نیستید؛ چرا که در تربیت و پرورش این عزیزان نقش اساسی داشته‌اید.

حجت الاسلام حسینی با بیان اینکه فرهنگ شهادت موجب اقتدار و عزت ملت ایران شده است، گفت: دشمنان تصور می‌کنند با تهدید، تحریم و فشار می‌توانند ملت ایران را از مسیر خود منصرف کنند، در حالی که مردم ایران نشان داده‌اند پای آرمان‌های انقلاب و نظام ایستاده‌اند.

وی اظهار کرد: انقلاب اسلامی بر پایه اسلام، استقلال و حضور مردم شکل گرفته و همین مؤلفه‌ها باعث شده دشمنان نتوانند در برابر این ملت کاری از پیش ببرند.

مدیرکل تشریفات قائد شهید امت با اشاره به نقش رهبری در هدایت جامعه افزود: ملت ایران از نعمت رهبری برخوردار است و همین مسئله موجب شده در بزنگاه‌های حساس، مردم با انسجام و وحدت مسیر خود را پیدا کنند.

وی همچنین با تجلیل از شهید سپهبد حاج قاسم سلیمانی گفت: حاج قاسم همه عمر خود را در مسیر دفاع از اسلام و ملت‌های مظلوم سپری کرد و امروز نیز نام و مکتب او الهام‌بخش جبهه مقاومت است.

حجت الاسلام حسینی تأکید کرد: مردم ایران در سخت‌ترین شرایط نیز میدان را خالی نکرده‌اند و با حضور و ایستادگی خود، نقشه‌های دشمنان را خنثی خواهند کرد.