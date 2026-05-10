وزارت خارجه قطر: دوحه حامی تلاشهای میانجی گرانه است

به گزارش خبرگزاری مهر به نقل از الجزیره، وزارت خارجه قطر اعلام کرد: نخست وزیر و وزیر خارجه قطر در تماس با وزیر خارجه ایران تلاش های مربوط به تحقق صلح را مورد رایزنی قرار داد.

در بیانیه وزارت خارجه قطر آمده است: نخست وزیر و وزیر خارجه قطر در جریان رایزنی با وزیر خارجه ایران بر حمایت از تلاشهای میانجی گرانه برای پایان مسالمت آمیز بحران تاکید کرده است.

وزارت خارجه قطر بیان کرد: نخست وزیر در جریان رایزنی با وزیر خارجه ایران بر ضرورت پالس مثبت همه طرفها به تلاش های میانجی گری تاکید کرد. نخست وزیر در جریان این تماس آزادی کشتیرانی را اصلی تثبیت شده دانست و بستن تنگه هرمز یا به کارگیری آن به عنوان اهرم فشار را عامل تعمیق بحران قلمداد و بر ضرورت پایبندی به قانون اساسی و توجه به منافع منطقه و مردم آن تاکید کرد و آن را عامل تقویت امنیت دانست.

وزارت خارجه قطر بیان کرد: امنیت کشتیرانی رکن اساسی امنیت وثبات است و نباید تحت هیچ شرایطی گزندی به آن وارد شود.

همچنین وزارت خارجه قطر حمله به کشتی باری در آبهای سرزمینی قطر را محکوم کرده و آن را نقض آشکار اصل آزادی کشتیرانی و قانون بین المللی و تشدیدی خطرناک و مردود دانست.

گفتنی است که سید عباس عراقچی، وزیر امور خارجه جمهوری اسلامی ایران و محمد بن عبدالرحمن آل ثانی، نخست‌وزیر و وزیر امور خارجه قطر، تلفنی گفت‌وگو کردند.