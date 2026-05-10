  1. بین الملل
  2. آسیای شرقی و اقیانوسیه
۲۰ اردیبهشت ۱۴۰۵، ۹:۰۲

ابراز نگرانی آمریکا درباره کاهش بودجه نظامی جزیره تایوان

ابراز نگرانی آمریکا درباره کاهش بودجه نظامی جزیره تایوان

وزارت امور خارجه آمریکا درباره کاهش بودجه نظامی جزیره خودمختار تایوان ابراز نگرانی کرد.

به گزارش خبرگزاری مهر به نقل از ریانووستی، وزارت امور خارجه آمریکا نگرانی خود را درباره احتمال تأخیر در تأمین بودجه نظامی تایوان پس از تصویب نسخه‌ای کاهش‌یافته از بودجه تکمیلی دفاعی تایوان ابراز کرد.

پیش‌تر، پارلمان تک‌مجلسی این جزیره با اکثریت آرا لایحه‌ای را برای تأمین مالی خرید برخی تجهیزات نظامی آمریکایی به ارزش ۲۴.۸ میلیارد دلار تصویب کرده بود.

چین، جزیره تایوان را بخشی جدایی ناپذیر از قلمرو خود می داند و خواهان الحاق مجدد آن است. آمریکا با تسلیح این جزیره، همواره از آن به عنوان اهرم فشار علیه پکن استفاده کرده است.

کد مطلب 6825125

برچسب‌ها

نظر شما

شما در حال پاسخ به نظر «» هستید.
  • نظرات حاوی توهین و هرگونه نسبت ناروا به اشخاص حقیقی و حقوقی منتشر نمی‌شود.
  • نظراتی که غیر از زبان فارسی یا غیر مرتبط با خبر باشد منتشر نمی‌شود.
    • captcha

    تازه‌ترین اخبار

    پربازدیدترین ها