ابراز نگرانی آمریکا درباره کاهش بودجه نظامی جزیره تایوان

به گزارش خبرگزاری مهر به نقل از ریانووستی، وزارت امور خارجه آمریکا نگرانی خود را درباره احتمال تأخیر در تأمین بودجه نظامی تایوان پس از تصویب نسخه‌ای کاهش‌یافته از بودجه تکمیلی دفاعی تایوان ابراز کرد.

پیش‌تر، پارلمان تک‌مجلسی این جزیره با اکثریت آرا لایحه‌ای را برای تأمین مالی خرید برخی تجهیزات نظامی آمریکایی به ارزش ۲۴.۸ میلیارد دلار تصویب کرده بود.

چین، جزیره تایوان را بخشی جدایی ناپذیر از قلمرو خود می داند و خواهان الحاق مجدد آن است. آمریکا با تسلیح این جزیره، همواره از آن به عنوان اهرم فشار علیه پکن استفاده کرده است.