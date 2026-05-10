به گزارش خبرگزاری مهر به نقل از نووستی، فرحان حق معاون سخنگوی دبیرکل سازمان ملل تاکید کرد، سیاست های رژیم صهیونیستی در قبال کرانه باختری باعث آوارگی هزاران فلسطینی از ابتدای سال ۲۰۲۵ شده است.

وی اضافه کرد، حدود ۴۰ هزار فلسطینی مجبور شده اند به دلیل افزایش حملات رژیم صهیونیستی و فشارهای میدانی خانه ها و زمین های خود را ترک کنند.

حق تصریح کرد، طی هفته نخست ماه می جاری بیش از ۴۰ فلسطینی از جمله ۲۴ کودک آواره شدند که نشان دهنده افزایش حملات و فشارها علیه خانواده های فلسطینی است. حملات شهرک نشینان صهیونیست که مسلح هستند تبدیل به یک تهدید روزانه علیه شهرها و روستاهای کرانه باختری شده است. ارتش رژیم صهیونیستی نیز از این حملات حمایت می کند. آنها با حمله ور شدن به سمت فلسطینی ها خانه هایشان را تخریب می کنند.

وی بیان کرد، این تجاوزات در چارچوب سیاست تغییر ساختار جمعیتی فلسطین اشغالی قرار می گیرد و نقض آشکار قوانین بین المللی محسوب می شود.