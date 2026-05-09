نشست شورای امنیت درباره خشونت صهیونیست ها در کرانه باختری

به گزارش خبرگزاری مهر به نقل از خبرگزاری فلسطینی شهاب، شورای امنیت سازمان ملل متحد در نشستی که به ابتکار پنج عضو شورای امنیت شامل دانمارک، فرانسه، یونان، لتونی و انگلیس و در قالب نشست «آریا فورمولا» برگزار شد، تحولات کرانه باختری از جمله قدس اشغالی را مورد بررسی قرار داد.
در حالی که دولت آمریکا به حمایت مطلق خود از جنایتهای رژیم صهیونیستی در فلسطین اشغالی و منطقه ادامه میدهد، جلسه مذکور به دلیل نبود توافق میان اعضای شورای امنیت، خارج از چارچوب رسمی شورا برگزار شد. هدف از برگزاری این جلسه غیر الزام آور، جلب توجه به چالشها و مشکلاتی بود که فلسطینیان در کرانه باختری و قدس با آن مواجه هستند.
«ماکس رودنبیک» مدیر پروژه فلسطین در گروه بحران بینالمللی، وضعیت کرانه باختری را هولناک توصیف کرده و گفت که رژیم صهیونیستی طی چهار سال گذشته ۱۰۲ شهرک جدید در این منطقه ایجاد کرده است.
وی افزود این تعداد تقریباً معادل مجموع شهرکهایی است که طی ۵۰ سال گذشته ساخته شدهاند. رودنبیک همچنین کابینه رژیم صهیونیستی را به اجرای سیاستهایی متهم کرد که اقتصاد فلسطین را به شدت تضعیف میکند.
نشستهای «آریا فورمولا» در شورای امنیت ماهیتی غیررسمی دارند و در پایان آنها هیچ قطعنامه یا بیانیهای به نام شورای امنیت صادر نمیشود.
کرانه باختری در ماههای اخیر شاهد افزایش حملات و اقدامات سرکوبگرانه رژیم صهیونیستی از جمله یورشها، بازداشتها، تخریب منازل، تیراندازی و استفاده گسترده از زور بوده و همزمان حملات شهرکنشینان علیه فلسطینیان و اموال آنان نیز افزایش یافته است.
