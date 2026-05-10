به گزارش خبرگزاری مهر از وزارت جهاد کشاورزی، مجید آنجفی، معاون امور زراعت وزارت جهاد کشاورزی با بیان اینکه خرید تضمینی گندم از یک میلیون تن گذشت، گفت: پرداخت بهای محصول گندمکاران بر اساس مصوبه شورای قیمت گذاری با احتساب پاداش تحویل صورت خواهد گرفت و با پیگیری‌های صورت گرفته و با توجه به اهمیت محصول گندم در تأمین امنیت غذایی، پرداخت‌ بهای محصول کشاورزان گندمکار در اولویت قرار دارد.

وی در خصوص افزایش قیمت کود شیمیایی اظهار کرد: با توجه به پیگیری‌های وزارت جهاد کشاورزی، اعتبار تخصیص یافته برای تأمین کود از ۷ هزار میلیارد تومان (همت) به ۱۴ همت افزایش یافته است ولی این میزان یارانه با توجه به حذف ارز ترجیحی و افزایش چند برابری قیمت تمام شده کودهای شیمیایی کافی نیست و انتظار می‌رفت سازمان برنامه و بودجه با توجه به اهمیت حمایت از تولیدات داخلی، حفظ امنیت غذایی و جلوگیری از شوک ناشی از افزایش قیمت کودهای شیمیایی موثر از حذف ارز ترجیحی، یارانه متناسبی را به این بخش اختصاص دهد.

معاون وزیر جهاد کشاورزی در خصوص نحوه توزیع کود شیمیایی گفت: شرکت خدمات حمایتی، توزیع کود شیمیایی را از طریق سامانه مربوطه انجام خواهد داد و سازوکار واریز یارانه دریافتی کشاورزان بابت افزایش قیمت کودهای شیمیایی در اولین جلسه شورای قیمت گذاری طرح و تعیین خواهد شد. همچنین پیگیری‌ها برای تأمین به موقع یارانه در نظر گرفته شده و بهبود فرآیند توزیع ادامه دارد.

آنجفی گفت: محصول گندم تولیدی سال جاری به لحاظ میزان پروتئین، گلوتن مرطوب، هکتولیتر و همچنین درصد پائین افت مفید و غیر مفید و میزان سن زدگی، یکی از با کیفیت‌ترین گندم‌های تولیدی در سال‌های اخیر به شمار می رود.

معاون امور زراعت وزارت جهاد کشاورزی، اظهار کرد: با در نظر گرفتن میزان تولید سیب‌زمینی و محصول مازاد بر نیاز استان‌ها، صادرات این محصول به صورت محدود و کنترل شده، با هماهنگی معاونت توسعه بازرگانی دراستان های تولید کننده در دست انجام است.