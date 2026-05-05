نوری قزلجه: پرداخت ارز کالاهای وارداتی انجام شده است

به گزارش خبرگزاری مهر، غلامرضا نوری قزلجه با تشریح اقدامات صورت‌گرفته در حوزه تأمین آرد کشور افزود: در ابتدای جنگ تحمیلی سوم (اسفند ۱۴۰۴) تصمیم گرفته شد میزان آرد تخصیصی به نانوایی‌ها افزایش یابد و گندم بیشتری در اختیار کارخانه‌های آردسازی قرار بگیرد؛ حتی سهمیه فروردین ماه جلوتر پرداخت شد تا روند تولید و توزیع نان بدون وقفه ادامه یابد.

وزیر جهاد کشاورزی به وفور نان در نانوایی‌های سراسر کشور در زمان جنگ رمضان اشاره کرد و اظهارداشت: با اقداماتی که انجام شد هیچ مشکلی در عرضه نان در کشور ایجاد نشد؛ با هماهنگی میان وزارت جهادکشاورزی، وزارت اقتصاد و بانک مرکزی، روند مطلوب تولید و عرضه و ثبات در بازار آرد و نان برقرار است و این روند پایدار ادامه دارد.

وی با اشاره به موضوع مطالبات ارزی تأمین‌کنندگان و واردکنندگان گفت: مطالبات تأمین‌کنندگان در دو بخش پیگیری شده است؛ نخست مطالبات سنوات گذشته که بر اساس ماده ۴ و کمیته ماده ۱۳ آیین‌نامه دولت در خصوص اصلاح روش پرداخت یارانه ارزی تعیین تکلیف شد که پس از بررسی‌های دقیق، آمار مربوطه به وزارت اقتصاد و سپس بانک مرکزی اعلام شد تا نسبت به نحوه و زمان پرداخت اقدام شود.

نوری قزلجه خاطرنشان کرد: در بخش دوم، مطالبات مربوط به واردات اخیر کالاها است که با اصلاحات ارزی از دی‌ماه سال گذشته، هر کالای وارداتی پس از اظهار در مبادی ورودی کشور، فوراً به بانک مرکزی معرفی می‌شود تا ارز آن پرداخت شود.

وزیر جهاد کشاورزی افزود: در چهار ماه گذشته هیچ وارداتی با تأخیر در پرداخت ارزی مواجه نشده و روند پرداخت‌ها کاملاً منظم و شفاف انجام شده است. در حال حاضر به هیچکدام از واردکنندگان و تامین‌کنندگان کالاهای اساسی هیچ بدهی ارزی نداریم.