به گزارش خبرگزاری مهر از وزارت جهاد کشاورزی، در راستای حفظ و تامین سلامت محصولات کشاورزی نشست بررسی میزان پیشرفت اجرای دستورالعمل فنی بند خ ماده ۷۱ قانون برنامه هفتم کشور با حضور مشاور وزیر و رئیس دبیرخانه شورای عالی سلامت و امنیت غذایی وزارت بهداشت، درمان و آموزش پزشکی، سازمان بازرسی کشور، دفتر محیط زیست، توسعه پایدار و امور فناوری وزارت جهاد کشاورزی و نمایندگانی از سایر ارگانهای ذیربط برگزار شد.
در این نشست، جزییات و متون پیشنهادی معاونت نظارت و بازرسی امور فرهنگی و اجتماعی سازمان بازرسی کل کشور و میزان پیشرفت اجرای دستورالعمل فنی بند خ ماده ۷۱ قانون برنامه هفتم کشور با موضوع ایجاد نظام رهگیری و ردیابی، بستهبندی و شناسهدار کردن محصولات خام کشاورزی، دامی، طیور و آبزی و ارزیابی باقیماندهها بررسی و در جهت رفع چالشهای موجود هماندیشی و راهکارهای مناسب ارائه شد.
مطابق بررسیهای انجام شده و نتایج بهدست آمده از سامانه یکتا از زمان اجرای طرح تاکنون بیش از ۲۰۱ هزار واحد بهرهبرداری شناسنامهدار شدهاند و این روند به سرعت در حال افزایش است.
بنابر این گزارش، در سال نخست اجرای این دستورالعمل، محصولات زراعی شامل گندم، جو، سیبزمینی، پیاز، برنج، گوجهفرنگی جالیزی و حبوبات و محصولات باغی شامل سیب، پرتقال، انگور، کیوی، پسته و خرما به علاوه محصولات گلخانهای شناسنامهدار خواهند شد.
