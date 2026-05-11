  1. اقتصاد
  2. کشاورزی و دامداری
۲۱ اردیبهشت ۱۴۰۵، ۱۶:۲۵

شناسنامه‌دار شدن ۲۰۱ هزار واحد بهره‌برداری با اجرای نظام جامع رهگیری

شناسنامه‌دار شدن ۲۰۱ هزار واحد بهره‌برداری با اجرای نظام جامع رهگیری

تاکنون بیش از ۲۰۱ هزار واحد بهره‌برداری در کشور با اجرای نظام جامع ردیابی و رهگیری محصولات کشاورزی برای تولید محصول سالم، شناسنامه‌دار شده‌اند.

به گزارش خبرگزاری مهر از وزارت جهاد کشاورزی، در راستای حفظ و تامین سلامت محصولات کشاورزی نشست بررسی میزان پیشرفت اجرای دستورالعمل فنی بند خ ماده ۷۱ قانون برنامه هفتم کشور با حضور مشاور وزیر و رئیس دبیرخانه شورای عالی سلامت و امنیت غذایی وزارت بهداشت، درمان و آموزش پزشکی، سازمان بازرسی کشور، دفتر محیط زیست، توسعه پایدار و امور فناوری وزارت جهاد کشاورزی و نمایندگانی از سایر ارگان‌های ذی‌ربط برگزار شد.

در این نشست، جزییات و متون پیشنهادی معاونت نظارت و بازرسی امور فرهنگی و اجتماعی سازمان بازرسی کل کشور و میزان پیشرفت اجرای دستورالعمل فنی بند خ ماده ۷۱ قانون برنامه هفتم کشور با موضوع ایجاد نظام رهگیری و ردیابی، بسته‌بندی و شناسه‌دار کردن محصولات خام کشاورزی، دامی، طیور و آبزی و ارزیابی باقیمانده‌ها بررسی و در جهت رفع چالش‌های موجود هم‌اندیشی و راهکارهای مناسب ارائه شد.

مطابق بررسی‌های انجام شده و نتایج به‌دست آمده از سامانه یکتا از زمان اجرای طرح تاکنون بیش از ۲۰۱ هزار واحد بهره‌برداری شناسنامه‌دار شده‌اند و این روند به سرعت در حال افزایش است.

بنابر این گزارش، در سال نخست اجرای این دستورالعمل، محصولات زراعی شامل گندم، جو، سیب‌زمینی، پیاز، برنج، گوجه‌فرنگی جالیزی و حبوبات و محصولات باغی شامل سیب، پرتقال، انگور، کیوی، پسته و خرما به علاوه محصولات گلخانه‌ای شناسنامه‌دار خواهند شد.

کد مطلب 6826864

برچسب‌ها

نظر شما

شما در حال پاسخ به نظر «» هستید.
  • نظرات حاوی توهین و هرگونه نسبت ناروا به اشخاص حقیقی و حقوقی منتشر نمی‌شود.
  • نظراتی که غیر از زبان فارسی یا غیر مرتبط با خبر باشد منتشر نمی‌شود.
    • captcha

    تازه‌ترین اخبار

    پربازدیدترین ها