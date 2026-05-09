معاون وزیر جهاد: گندم سهمیه اردیبهشت‌ صنف و صنعت به قیمت قبل عرضه شد

به گزارش خبرگزاری مهر از وزارت جهاد کشاورزی، سیدسعید راد، مدیرعامل شرکت بازرگانی دولتی ایران در نشست وزیر جهاد کشاورزی با روئسای جهاد کشاورزی استانها که امروز شنبه ۱۹ فروردین ماه با حضور معاونین وزیر به صورت برخط برگزار شد، با اشاره به آغاز خرید گندم به صورت مستقیم از کشاورزان گفت: وضعیت ذخایر کالاهای اساسی مناسب است و گزارشی از کمبود کالاهای اساسی در کشور به دست ما نرسیده است.
وی ادامه داد: در بازدیدهای صورت گرفته از فروشگاههای زنجیرهای نیز شاهد وفور کالا در قفسههای فروشگاه بودیم.
معاون وزیر جهاد کشاورزی همچنین تاکید کرد: گندم سهمیه اردیبهشتماه صنف و صنعت را به قیمت قبل عرضه کردهایم و هیچ افزایش قیمتی نداشتهایم و هزینههای جانبی، کارگری و موارد مشابه، مطابق با روال سالهای گذشته بوده است.
نظر شما