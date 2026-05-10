  1. استانها
  2. ایلام
۲۰ اردیبهشت ۱۴۰۵، ۸:۴۶

دمای هوا در استان ایلام ۳ تا ۵ درجه افزایش پیدا می کند

دمای هوا در استان ایلام ۳ تا ۵ درجه افزایش پیدا می کند

ایلام - کارشناس هواشناسی استان ایلام گفت: طی روزهای آینده دمای هوا در استان ایلام ۳ تا ۵ درجه افزایش پیدا می کند.

ساسان رستمی در گفتگو با خبرنگار مهر با اشاره به بررسی الگوهای پیش‌بینی گفت: از اواسط هفته امکان ایجاد رگبار و بارش‌های پراکنده در مناطق شمالی استان پیش‌بینی شده است؛ اما مطابق بررسی‌ها، تا پایان هفته جاری انتظار بارندگی قابل‌ملاحظه و چشمگیری در کل استان را نداریم.

وی در خصوص جزئیات شرایط جوی روز یکشنبه افزود: با توجه به عبور یک سامانه ناپایدار و نه‌چندان قوی، احتمال رخداد رگبارهای پراکنده در برخی نواحی، به‌ویژه مناطق شمالی و تا حدودی شرقی استان وجود دارد؛ همچنین در ساعاتی از این روز، افزایش سرعت باد و وزش باد نسبتاً شدید، به‌خصوص در نواحی مرزی، محتمل است.

رستمی در پایان درباره روند دمای هوا توضیح داد: دمای هوا تا روز دوشنبه افزایش حدوداً سه تا پنج درجه‌ای را در پی خواهد داشت.

کد مطلب 6825165

برچسب‌ها

نظر شما

شما در حال پاسخ به نظر «» هستید.
  • نظرات حاوی توهین و هرگونه نسبت ناروا به اشخاص حقیقی و حقوقی منتشر نمی‌شود.
  • نظراتی که غیر از زبان فارسی یا غیر مرتبط با خبر باشد منتشر نمی‌شود.
    • captcha

    تازه‌ترین اخبار

    پربازدیدترین ها