دمای هوا در استان ایلام ۳ تا ۵ درجه افزایش پیدا می کند

ساسان رستمی در گفتگو با خبرنگار مهر با اشاره به بررسی الگوهای پیشبینی گفت: از اواسط هفته امکان ایجاد رگبار و بارشهای پراکنده در مناطق شمالی استان پیشبینی شده است؛ اما مطابق بررسیها، تا پایان هفته جاری انتظار بارندگی قابلملاحظه و چشمگیری در کل استان را نداریم.
وی در خصوص جزئیات شرایط جوی روز یکشنبه افزود: با توجه به عبور یک سامانه ناپایدار و نهچندان قوی، احتمال رخداد رگبارهای پراکنده در برخی نواحی، بهویژه مناطق شمالی و تا حدودی شرقی استان وجود دارد؛ همچنین در ساعاتی از این روز، افزایش سرعت باد و وزش باد نسبتاً شدید، بهخصوص در نواحی مرزی، محتمل است.
رستمی در پایان درباره روند دمای هوا توضیح داد: دمای هوا تا روز دوشنبه افزایش حدوداً سه تا پنج درجهای را در پی خواهد داشت.
