به گزارش خبرگزاری مهر به نقل از ایفدانا، شهرام شعیبی گفت: در مدت زمان جنگ و با وجود افزایش سفرهای استانی و رشد تقاضا برای شیرخشک در استان‌ها، تأمین این فرآورده بدون وقفه انجام شد و هیچ کمبود محسوسی در استان‌ها گزارش نشد.

وی افزود: شکایت قابل توجهی نیز درخصوص عرضه شیرخشک از استان‌ها دریافت نکردیم که این موضوع نشان‌دهنده عملکرد مناسب معاونت‌های غذا و دارو در مدیریت توزیع و تأمین شیرخشک است و جای تقدیر دارد.

شعیبی با اشاره به چالش خروج شیرخشک‌های رگولار از زنجیره توزیع، گفت: به دلیل اختلاف قیمت ارز و احتمال قاچاق معکوس به کشورهای دیگر، موضوع رصد زنجیره توزیع شیرخشک در دستور کار قرار گرفته است که در همین راستا نامه‌هایی به دانشگاه‌ها و معاونت‌های غذا و دارو ارسال و بر لزوم رصد توزیع شیرخشک در شرکت‌های پخش و داروخانه‌ها تأکید شد، اما متأسفانه پاسخ مناسبی از سوی برخی دانشگاه‌ها دریافت نشده است.

مدیرکل امور فرآورده‌های طبیعی، سنتی، مکمل و شیرخشک سازمان غذا و دارو تصریح کرد: انتظار داریم معاونت‌های غذا و داروی سراسر کشور زنجیره توزیع را به‌صورت دقیق بررسی کنند تا مشخص شود خروج احتمالی شیرخشک از کدام داروخانه، شرکت پخش یا حتی کارخانه صورت گرفته است.

وی تأکید کرد: بازخوانی و بررسی دقیق این فرآیندها می‌تواند در برنامه‌ریزی‌ها و تصمیم‌گیری‌های آینده برای مدیریت بهتر توزیع شیرخشک مؤثر باشد.