کشف لاشه ۷ راس کل و بز وحشی در مازندران

عباس زارع در گفت‌وگو با خبرنگار مهر با اشاره به یکی از مهم‌ترین پرونده‌ها در شهرستان آمل گفت: در پی رصد اطلاعاتی و همکاری مشترک با نیروی انتظامی، یک شبکه فعال در زمینه شکار و خرید و فروش غیرقانونی گوشت حیات‌وحش شناسایی شد که با اجرای عملیات میدانی، این باند متلاشی گردید.

وی افزود: در جریان این عملیات، لاشه ۴ رأس کل وحشی، یک رأس قوچ وحشی و ۳ رأس بز وحشی ماده کشف شد و دو نفر از متهمان که دارای سابقه تخلفات مشابه بودند بازداشت شدند.

زارع ادامه داد: همچنین دو قبضه سلاح غیرمجاز و بخشی از تجهیزات شکار از این افراد ضبط و پرونده برای رسیدگی قضایی تشکیل شد.

وی در بخش دیگری از این گزارش به اقدامات انجام‌شده در مناطق دشت‌سر و لاریجان اشاره کرد و گفت: در گشت‌های مشترک، تعدادی سلاح شکاری، لاشه پرندگان آبزی و تورهای غیرمجاز صیادی شناسایی و جمع‌آوری شد.

رئیس یگان حفاظت محیط زیست مازندران درباره کشفیات محمودآباد نیز اظهار کرد: در بازرسی قضایی از یک واحد مسکونی در روستای بیشه‌کلا، مجموعه‌ای از پرندگان مهاجر که به‌صورت غیرقانونی نگهداری می‌شدند کشف شد.

به گفته وی، در این محل ۳ بال قوی فریادکش، یک بال قوی گنگ، ۴ قطعه آنقوت، ۲ قطعه اردک سرحنایی و ۴ قطعه فیلوش شناسایی و برای تیمار به مراکز مجاز منتقل شدند.

زارع افزود: در همین منطقه همچنین حدود ۶۰۰ رشته دام صیادی غیرمجاز به همراه کومه‌های صید تخریب و جمع‌آوری شد.

وی در ادامه به عملیات منطقه حفاظت‌شده واز نور اشاره کرد و گفت: در این منطقه، لاشه یک رأس شوکا، یک طاقه قرقاول و یک قطعه هوبره تاکسیدرمی‌شده به همراه دو قبضه سلاح غیرمجاز از مخفیگاه متخلفان کشف شد.

او افزود: در هزارجریب بهشهر نیز سه قبضه سلاح غیرمجاز دیگر ضبط شده است.

زارع همچنین از اجرای طرح‌های پایش منابع آبی خبر داد و گفت: در محدوده سد شهید رجایی ساری، تجهیزات صیادی غیرمجاز شامل قایق‌های بادی، دام‌ها و کومه‌ها جمع‌آوری شد و در رودخانه میرود بابلسر نیز ۱۲ قفسه توری و ۱۰ رشته تور صیادی از چرخه استفاده خارج شد.

وی در بخش پایانی به دستگیری چهار نفر در پارک ملی کیاسر به دلیل برداشت غیرمجاز قارچ دنبلان اشاره کرد و افزود: در شهرستان‌های بابل و کلاردشت نیز سلاح پنج‌تیر غیرمجاز و ادوات صید غیرقانونی کشف و ضبط شده است.

رئیس اداره یگان حفاظت محیط زیست مازندران تأکید کرد: تمامی متخلفان پس از تشکیل پرونده برای طی مراحل قانونی به دستگاه قضایی معرفی شده‌اند و پایش مناطق طبیعی استان به‌صورت شبانه‌روزی ادامه دارد.