کتاب «قدرت در گذرگاه هرمز» منتشر شد

به گزارش خبرنگار مهر کتاب «قدرت در گذرگاه هرمز» به قلم محمد صیادی و سیاب ممی‌پور و با مقدمه سیدمحسن قمصری، مدیر پیشین امور بین‌الملل شرکت ملی نفت ایران، منتشر و در اختیار علاقه‌مندان قرار گرفت.

این کتاب با هدف بررسی پیامدها و آثار اختلال در تنگه هرمز بر امنیت انرژی جهان در چهار فصل تدوین شده و توسط انتشارات عصر پویا، وابسته به اندیشکده حکمرانی عصر پویا، به چاپ رسیده است.

در فصل نخست این اثر، اهمیت ژئوپلیتیکی و اقتصادی تنگه هرمز بررسی شده و موضوعاتی مانند انتقال نفت خام و میعانات گازی، تجارت گاز طبیعی، کودها و نهاده‌های کشاورزی و همچنین واردات غلات و محصولات غذایی مورد توجه قرار گرفته است.

فصل دوم کتاب به پیامدهای احتمالی انسداد تنگه هرمز از سوی ایران و تأثیر آن بر امنیت انرژی جهان می‌پردازد و سناریوهای مختلف مرتبط با این موضوع و نتایج آن برای بازار جهانی انرژی تحلیل شده است.

در فصل سوم نیز تحولات اخیر ونزوئلا و نقش این کشور در تعدیل بحران انرژی بررسی شده و تأثیر تحریم‌های نفتی ونزوئلا بر امنیت انرژی جهانی و نیز پیامدهای این تحولات برای بازیگران اصلی بازار انرژی تحلیل شده است.

فصل پایانی کتاب به جمع‌بندی مباحث مطرح‌شده اختصاص دارد و در آن موضوعاتی مانند بازنگری در راهبرد تحریم‌های انرژی ایران و ایجاد کانال‌های تسویه مالی مقاوم در برابر تحریم‌ها مورد توجه قرار گرفته است.

در این اثر تأکید شده است که تنگه هرمز یکی از حیاتی‌ترین گلوگاه‌های انرژی جهان به شمار می‌رود و هرگونه تهدید یا اختلال در آن می‌تواند بازارهای جهانی انرژی، قیمت‌ها و ثبات اقتصادی کشورها را تحت تأثیر قرار دهد.

نویسندگان همچنین معتقدند در شرایط کنونی، امنیت انرژی تنها به عرضه و تقاضا محدود نیست، بلکه به موضوعاتی مانند حکمرانی، بازدارندگی و مدیریت ریسک‌های سیستماتیک نیز گره خورده است.

در بخشی از مقدمه کتاب نیز سیدمحسن قمصری عنوان کرده است: آنچه برای قدرت‌های سلطه‌گر مسلم شده، ناکارآمدی فشارها و هجمه‌های سیاسی و نظامی علیه جمهوری اسلامی ایران است.

وی همچنین معتقد است تحریم‌های اقتصادی علیه ایران با رهبری آمریکا و همراهی برخی کشورهای غربی ادامه یافته و در مقابل، بسیاری از کشورهای در حال توسعه نیز در این روند سکوت یا همراهی داشته‌اند.

قمصری تأکید می‌کند منطق یک جنگ اقتصادی دوطرفه ایجاب می‌کند کشورهایی که منافع ایران را نادیده گرفته‌اند، نتوانند به‌راحتی به تأمین منافع خود در این منطقه بپردازند.