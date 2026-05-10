  1. استانها
  2. بوشهر
۲۰ اردیبهشت ۱۴۰۵، ۱۰:۰۹

عملیات خنثی‌سازی مهمات عمل‌نکرده دشمن در بوشهر اجرا می‌شود

عملیات خنثی‌سازی مهمات عمل‌نکرده دشمن در بوشهر اجرا می‌شود

بوشهر- فرماندار بوشهر گفت:عملیات خنثی‌سازی مهمات عمل‌نکرده دشمن و انفجارهای کنترل شده با هماهنگی انجام می‌شود و جای نگرانی نیست.

به گزارش خبرنگار مهر، محمد مظفری صبح یکشنبه در جمع خبرنگاران از اجرای عملیات تخصصی خنثی‌سازی و انهدام تعدادی از تسلیحات عمل‌نکرده متعلق به حملات جنایتکارانه آمریکای صهیونی، صبح یکشنبه ۲۰ اردیبهشت‌ماه به مدت یک‌هفته، از ساعت هفت تا ۱۳ در پایگاه هوایی بوشهر خبر داد و اظهار کرد: انفجارها در این بازه زمانی کنترل‌شده بوده و جای نگرانی نیست.

فرماندار بوشهر ادامه داد: با عنایت به ضرورت پاک‌سازی و تأمین ایمنی مناطق پایگاه هوایی، عملیات تخصصی خنثی‌سازی و انهدام تعدادی از تسلیحات عمل‌نکرده متعلق به حملات جنایتکارانه آمریکایی صهیونی در دستور کار تیم‌های خنثی‌سازی قرار گرفته است.

وی تصریح کرد: از امروز یکشنبه به مدت یک هفته، از ساعت هفت الی ۱۳ اجرا خواهد شد.

کد مطلب 6825270

برچسب‌ها

نظر شما

شما در حال پاسخ به نظر «» هستید.
  • نظرات حاوی توهین و هرگونه نسبت ناروا به اشخاص حقیقی و حقوقی منتشر نمی‌شود.
  • نظراتی که غیر از زبان فارسی یا غیر مرتبط با خبر باشد منتشر نمی‌شود.
    • captcha

    تازه‌ترین اخبار

    پربازدیدترین ها