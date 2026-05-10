به گزارش خبرنگار مهر، محمد مظفری صبح یکشنبه در جمع خبرنگاران از اجرای عملیات تخصصی خنثیسازی و انهدام تعدادی از تسلیحات عملنکرده متعلق به حملات جنایتکارانه آمریکای صهیونی، صبح یکشنبه ۲۰ اردیبهشتماه به مدت یکهفته، از ساعت هفت تا ۱۳ در پایگاه هوایی بوشهر خبر داد و اظهار کرد: انفجارها در این بازه زمانی کنترلشده بوده و جای نگرانی نیست.
فرماندار بوشهر ادامه داد: با عنایت به ضرورت پاکسازی و تأمین ایمنی مناطق پایگاه هوایی، عملیات تخصصی خنثیسازی و انهدام تعدادی از تسلیحات عملنکرده متعلق به حملات جنایتکارانه آمریکایی صهیونی در دستور کار تیمهای خنثیسازی قرار گرفته است.
وی تصریح کرد: از امروز یکشنبه به مدت یک هفته، از ساعت هفت الی ۱۳ اجرا خواهد شد.
