واکسیناسیون ۵۰ هزار قطعه طیور بومی در نهبندان علیه بیماری نیوکاسل

به گزارش خبرنگار مهر، محمدامین پاروئی ظهر یکشنبه در گفتگو با خبرنگاران اظهار داشت: بیماری ویروسی نیوکاسل به دلیل سرعت بالای انتشار، یکی از جدی‌ترین تهدیدها برای طیور صنعتی و بومی محسوب می‌شود.

وی افزود: از آنجا که این بیماری درمان قطعی ندارد، تنها راه مقابله با آن، تقویت سیستم ایمنی از طریق واکسیناسیون و مدیریت بهداشتی است.

پاروئی با اشاره به نقش طیور بومی و روستایی در انتقال این ویروس، بیان کرد: عدم واکسیناسیون این بخش، می‌تواند زنجیره انتقال بیماری را به واحدهای صنعتی تسهیل کند.

وی افزود: طرح‌های واکسیناسیون طیور بومی با هدف قطع زنجیره انتقال ویروس، حفظ جمعیت پرندگان بومی و در نهایت حمایت از اشتغال پایدار روستایی اجرا می‌شود.

رئیس شبکه دامپزشکی شهرستان نهبندان اظهار داشت: طی سال گذشته ۵۰ هزار قطعه طیور بومی در این شهرستان با استفاده از واکسن‌های آشامیدنی (مقاوم به حرارت) و تولید داخل، تحت پوشش طرح واکسیناسیون قرار گرفته‌اند.