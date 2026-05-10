۲۰ اردیبهشت ۱۴۰۵، ۱۲:۲۰

واکسیناسیون ۵۰ هزار قطعه طیور بومی در نهبندان علیه بیماری نیوکاسل

بیرجند- رئیس شبکه دامپزشکی شهرستان نهبندان از واکسیناسیون رایگان ۵۰ هزار قطعه طیور بومی در نهبندان علیه بیماری نیوکاسل طی سال گذشته خبر داد.

به گزارش خبرنگار مهر، محمدامین پاروئی ظهر یکشنبه در گفتگو با خبرنگاران اظهار داشت: بیماری ویروسی نیوکاسل به دلیل سرعت بالای انتشار، یکی از جدی‌ترین تهدیدها برای طیور صنعتی و بومی محسوب می‌شود.

وی افزود: از آنجا که این بیماری درمان قطعی ندارد، تنها راه مقابله با آن، تقویت سیستم ایمنی از طریق واکسیناسیون و مدیریت بهداشتی است.

پاروئی با اشاره به نقش طیور بومی و روستایی در انتقال این ویروس، بیان کرد: عدم واکسیناسیون این بخش، می‌تواند زنجیره انتقال بیماری را به واحدهای صنعتی تسهیل کند.

وی افزود: طرح‌های واکسیناسیون طیور بومی با هدف قطع زنجیره انتقال ویروس، حفظ جمعیت پرندگان بومی و در نهایت حمایت از اشتغال پایدار روستایی اجرا می‌شود.

رئیس شبکه دامپزشکی شهرستان نهبندان اظهار داشت: طی سال گذشته ۵۰ هزار قطعه طیور بومی در این شهرستان با استفاده از واکسن‌های آشامیدنی (مقاوم به حرارت) و تولید داخل، تحت پوشش طرح واکسیناسیون قرار گرفته‌اند.

