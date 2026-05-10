۲۰ اردیبهشت ۱۴۰۵، ۱۰:۵۸

پیروزی امیرعباس چوپان در رقابت‌های گرنداسلم قزاقستان

ملی‌پوش وزن ۹۰ کیلوگرم تیم ملی جودو ایران نخستین مبارزه خود در رقابت‌های گرنداسلم قزاقستان را با پیروزی پشت سر گذاشت.

به گزارش خبرنگار مهر، در سومین روز از مسابقات گرند اسلم ۲۰۲۶ قزاقستان و در رقابت‌های وزن ۹۰ کیلوگرم، امروز یکشنبه امیرعباس چوپان در نخستین دیدار خود برابر «ولاد ویزان» از رومانی به روی تاتامی رفت و با امتیاز وازاری حریف خود را شکست داد و به مرحله بعد صعود کرد.

چوپان در مرحله بعد به مصاف جودوکاری از فرانسه خواهد رفت که در رنکینگ فدراسیون جهانی در جایگاه بالایی قرار دارد.

امروز یکشنبه همچنین در وزن مثبت ۱۰۰ کیلوگرم نیز محمدپوریا بناییان با قرعه استراحت روبه‌رو است و در دومین مبارزه باید با گرزگورز ترسینسکی از لهستان دیدار کند. بناییان در صورت پیروزی در این مبارزه، در دیدار بعدی به مصاف تیمن دیابی از فرانسه خواهد رفت.

