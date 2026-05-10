به گزارش خبرنگار مهر، سیدمحمدشروین اسبقیان معاون توسعه ورزش قهرمانی و حرفه ای وزارت ورزش که ریاست مجمع انتخاباتی فدراسیون کوهنوردی و صعودهای ورزشی را بر عهده داشت، پیش از آغاز رای گیری در این مجمع گفت: وزارت ورزش هیچ گزینه ای در انتخابات فدراسیون ها ندارد، و اگر کسی خلاف این بگوید، کذب محض است.



وی با تاکید بر احترام به آرای اعضای مجمع انتخاباتی فدراسیون ها تصریح کرد: وزیر ورزش به عنوان رئیس مجمع حق دارد رای خود را به بنده که به نمایندگی از ایشان در مجمع حاضر می شوم، اعلام کند تا من به او رای دهم. تا به امروز اما وزیر ورزش در مورد هیچ کاندیدایی توصیه ای نداشته است.



اسبقیان تصریح کرد: تاکید وزیر بر سلامت انتخابات است، نماینده وزارت ورزش رای خود را می دهد همانطور که کمیته های ملی المپیک و پارالمپیک رای خود را دارند. آنچه مهم است، رای کلی مجمع است.