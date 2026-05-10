به گزارش خبرگزاری مهر، علی صالحی، دادستان تهران، به همراه معاونان خود امروز یکشنبه ۲۰ اردیبهشت ۱۴۰۵ از شرکت داروسازی «توفیق دارو» بازدید کرد. این مجموعه از جمله واحدهایی است که در جریان حملات آمریکایی ـ صهیونیستی هدف اصابت مستقیم قرار گرفته و دچار خسارت و تخریب گسترده شده است.

در جریان این بازدید، دادستان تهران از بخش‌های مختلف آسیب‌دیده و محل‌های تخریب‌شده این شرکت بازدید و آخرین وضعیت بازسازی و روند رسیدگی به خسارات را به‌صورت میدانی مورد بررسی قرار داد.

دادستان تهران در این بازدید با محکوم کردن حمله به این مجموعه گفت: دولت‌های متخاصم صهیونی ـآمریکایی به این شکل اقدام کرده و موجب تخریب این مجموعه شده‌اند این جنایت را محکوم می‌کنیم.

وی با تأکید بر تداوم مسیر پیشرفت علمی و صنعتی کشور افزود: به همت جوانان غیور وغیرتمند و دانشمندان کشور، این مجموعه بهتر از گذشته و با علم و تکنولوژی روز بازسازی خواهد شد و هیچ جای نگرانی وجود ندارد. در سریع‌ترین زمان ممکن شاهد افتتاح مجدد این مرکز خواهیم بود.

صالحی ادامه داد: با کمک نخبگان کشور، این مرکز نه تنها به وضعیت سابق بازمی‌گردد بلکه در سطحی بالاتر در خدمت ملت ایران و سایر ملت‌های جهان قرار خواهد گرفت. دشمن باید بداند که با این اقدامات نمی‌تواند حرکت مترقی جمهوری اسلامی را متوقف کند، زیرا علم و دانش با بمباران و تخریب از بین نمی‌رود، بلکه در وجود نخبگان ایرانی نهادینه شده است.

وی با اشاره به اقدامات حمایتی دستگاه قضایی و دولت افزود: در ستاد تسهیل و ستاد اقتصاد مقاومتی تصمیمات لازم برای حمایت از این مجموعه اتخاذ شده است و دستگاه قضایی پیگیر اجرای دقیق و سریع این مصوبات خواهد بود.

دادستان تهران همچنین گفت:مصوبات شامل اعطای تسهیلات، تنفس در حوزه مالیاتی و تأمین اجتماعی و سایر حمایت‌های لازم برای استمرار فعالیت این واحد تولیدی است. همچنین کارشناسان به‌صورت رایگان برای ارزیابی خسارات اعزام شده‌اند و گزارش‌های کارشناسی در حال تکمیل است.

وی افزود: پرونده‌های مرتبط با این موضوع نیز در دادسرای تهران تشکیل شده و بخشی از پرونده‌ها در حوزه خسارات، جراحات و شهدای ناشی از حملات اخیر تحت رسیدگی مستقیم قرار دارد و برخی از آنها منتهی به صدور کیفرخواست شده و به دادگاه ارسال شده است.

دادستان تهران افزود: در این خصوص همچنین پرونده‌هایی علیه عوامل و سران رژیم صهیونیستی و آمریکایی تشکیل شده و روند رسیدگی قضایی آنها در حال پیگیری است.

صالحی اظهار کرد: مسئله حساب‌های شرکت توفیق دارو نیز پیگیری خواهد شد و تلاش می‌کنیم در کوتاه‌ترین زمان ممکن رفع شود تا فعالیت تولیدی دچار اختلال نشود. دستگاه قضایی با جدیت از واحدهای تولیدی حمایت می‌کند و این مجموعه به‌صورت ویژه در دستور کار قرار دارد تا هرچه سریع‌تر احیا و فعالیت خود را آغاز کند.

نوبخت، مدیرعامل شرکت داروسازی «توفیق دارو» نیز در این بازدید با اشاره به جایگاه این مجموعه اظهار کرد: مجموعه توفیق دارو تنها شرکت داروسازی کشور است که در جنگ رمضان مورد اصابت مستقیم و بی‌شرمانه دشمن جنایتکار قرار گرفت.

وی افزود:ما مجموعاً ۱۵۰ نفر همکار داشتیم که همه اینها نخبه‌های صنعت داروسازی کشور هستند. من همیشه می‌گویم توفیق دارو میعادگاه نخبگان صنعت داروسازی کشور است.

مدیرعامل شرکت ادامه داد: در طول ۲۷ سال فعالیت، ۶۰ قلم ماده مؤثره دارویی در حوزه داروهای خاص و بیماری‌های صعب‌العلاج از جمله سرطان، بیماری‌های خودایمنی نظیر ام‌اس و روماتیسم، داروهای بیهوشی اتاق عمل و داروهای دیابت تولید کرده‌ایم.

وی با اشاره به نقش اقتصادی شرکت گفت:مجموع فعالیت ما سالانه حدود ۱۵۰ میلیون دلار صرفه‌جویی ارزی ایجاد می‌کرد و از خروج ارز جلوگیری می‌شد، چراکه تولید داخلی را بر واردات جایگزین کرده بودیم.

وی گفت:حمله دشمن در روز یازدهم فروردین ۱۴۰۵ رخ داد و در نتیجه آن، مجموعه با تخریب ۱۰۰ درصدی مواجه شد. امیدواریم در مدت کوتاه با استفاده از ظرفیت نخبگان شرکت، مجدداً به مدار تولید بازگردیم. هدف ما حفظ نیروها و جلوگیری از بیکاری همکاران است و تلاش می‌کنیم در کوتاه‌ترین زمان ممکن، شاید ظرف یک ماه آینده، تولید را از سر بگیریم.

وی افزود: برنامه بلندمدت بازسازی نیازمند ثبات پایدار و حمایت نهادهای حاکمیتی است و ما تمام تلاش خود را برای حفظ این مجموعه و ادامه خدمت به حوزه دارویی کشور انجام می‌دهیم.