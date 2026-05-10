۲۰ اردیبهشت ۱۴۰۵، ۱۱:۲۶

کشف انبار احتکار تجهیزات پزشکی۳۰۰ میلیارد ریالی در یاسوج

یاسوج- رئیس پلیس امنیت اقتصادی کهگیلویه وبویراحمد از کشف یک انبار بزرگ احتکار تجهیزات و لوازم پزشکی به ارزش ۳۰۰میلیارد ریال در یاسوج خبر داد.

به گزارش خبرگزاری مهر، سرهنگ اصغر حسین زاده اظهار کرد: در پی دریافت خبری مبنی بر احتکار کالاهای پزشکی،دندانپزشکی و ارتوپد در یکی از انبارهای شهر یاسوج، موضوع باهماهنگی قضایی بصوریت ویژه در دستور کار ماموران پلیس امنیت اقتصادی استان قرار گرفت.

وی افزود: با انجام عملیات توسط مأموران پلیس و بازرسی از محل ۶۰هزار قلم لوازم و تجهیزات پزشکی احتکار شده کشف و ضبط شد که ارزش تقریبی آن توسط کارشناسان ۳۰۰میلیارد ریال برآورد شده است.

رئیس پلیس امنیت اقتصادی استان خاطرنشان کرد: در این عملیات، یک متهم شناسایی و دستگیر و پس از تشکیل پرونده، برای سیر مراحل قانونی به مرجع قضائی معرفی شد.

