کشف انبار احتکار تجهیزات پزشکی در قم

به گزارش خبرگزاری مهر، منوچهر نصیری از کشف یک انبار بزرگ احتکار تجهیزات و لوازم پزشکی در این استان خبر داد و اظهار کرد: مأموران پلیس امنیت اقتصادی استان قم در تاریخ ۲۳ فروردین، در پی اقدامات پلیسی موفق به شناسایی یک واحد مسکونی شدند که به‌صورت غیرقانونی به محل نگهداری و احتکار تجهیزات پزشکی تبدیل شده بود.

وی گفت: با انجام عملیات توسط مأموران پلیس و بازرسی از محل، مقادیر قابل توجهی از لوازم و تجهیزات پزشکی احتکار شده کشف و ضبط شد که ارزش تقریبی آن توسط کارشناسان ۶۵ میلیارد ریال برآورد شده است.

جانشین فرمانده انتظامی استان افزود: در این عملیات، یک متهم شناسایی و دستگیر و پس از تشکیل پرونده، برای سیر مراحل قانونی به مراجع قضائی معرفی شد.