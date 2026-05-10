محمد سبزه‌زاری در گفتگو با خبرنگار مهر بیان کرد: بر اساس بررسی نقشه‌های پیش‌یابی هواشناسی، تا فردا جوی نسبتاً پایدار بر استان حاکم خواهد بود و در این مدت روند افزایش سه تا پنج درجه‌ای دما در اغلب مناطق پیش‌بینی می‌شود.

وی افزود: طی امروز و فردا، به‌ویژه در روز آینده، وزش باد در مناطق جنوبی، غربی و مرکزی استان به صورت متوسط تا نسبتاً شدید و گاهی همراه با تندبادهای لحظه‌ای خواهد بود.

مدیرکل هواشناسی خوزستان توضیح داد: شمال خلیج فارس نیز تا اواخر وقت امروز مواج پیش‌بینی می‌شود.

وی گفت: همچنین موج ضعیفی روز سه‌شنبه از فراز استان عبور خواهد کرد که در پی آن افزایش ابر در اغلب مناطق و احتمال رگبارهای پراکنده در ارتفاعات دور از انتظار نیست.

سبزه‌زاری بیان کرد: در شبانه‌روز گذشته رامشیر با دمای ۳۸.۶ درجه سانتی‌گراد گرم‌ترین و ایذه با ۱۲ درجه سانتی‌گراد خنک‌ترین نقاط استان گزارش شده‌اند.

وی ادامه داد: در همین مدت دمای شهر اهواز به بیشینه ۳۷ و کمینه ۲۱ درجه سانتی‌گراد رسیده است.