۲به گزارش خبرگزاری مهر به نقل از بلومبرگ؛ مهم‌ترین سیگنال برای طلا ممکن است از سوی بانک‌های مرکزی و خریدهای راهبردی آنان ناشی شود.بر اساس تازه‌ترین نظرسنجی شورای جهانی طلا، ۴۵ درصد از بانک‌های مرکزی مورد پرسش اعلام کرده‌اند که قصد دارند در ۱۲ ماه آینده ذخایر طلای خود را افزایش دهند که این میزان، بالاترین رقم ثبت‌شده در تاریخ این نظرسنجی محسوب می‌شود. در مقابل، تنها یک نهاد اعلام کرده است که برنامه‌ای برای کاهش دارایی‌های طلای خود دارد.

شایان توجه است که این تقاضا عمدتاً از سوی اقتصادهای نوظهور شکل می‌گیرد. بسیاری از این کشورها به‌دنبال کاهش تدریجی وابستگی خود به دلار و اوراق خزانه‌داری آمریکا هستند. اگرچه «پایان هژمونی دلار» در کوتاه‌مدت رخ نخواهد داد، اما این روند بیانگر تنوع‌بخشی آشکار به ذخایر ارزی در جهانی است که به‌سوی چندقطبی‌شدن، تشدید منازعات ژئوپلیتیکی و کاهش اعتماد به دارایی‌های سنتیِ حاکمیتی پیش می‌رود.

موضوع محل نگهداری طلا نیز شایستهٔ توجه است؛ چراکه برخی بانک‌های مرکزی دیگر صرفاً از میزان طلای قابل‌نگهداری پرسش نمی‌کنند، بلکه می‌پرسند که این طلا در کجا باید نگهداری شود. اقدام برخی از آنان در بازگرداندن بخشی از ذخایر خود به داخل کشور یا تنوع‌بخشیدن به مکان‌های نگهداری، نشان می‌دهد که طلا بار دیگر به عنوان یک دارایی حاکمیتی تلقی می‌شود، نه صرفاً یک قلم در ترازنامه.

بنیادهای تحلیل صعودی طلا در میان‌مدت و بلندمدت همچنان مستحکم باقی مانده است؛ زیرا بانک‌های مرکزی همچنان به طلا به مثابه یک دارایی راهبردی در جهانی می‌نگرند که اعتماد به ذخایر سنتی در آن به‌تدریج در حال تکه‌تکه‌شدن است.