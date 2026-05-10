به گزارش خبرگزاری مهر، محمدرضا بابایی در آیین بهرهبرداری از مخزن ذخیره آب ۱۰ هزار متر مکعبی «شهید علیرضا دهقانی سانیج» شهر تفت امنیت و اقتدار امروز کشور را مرهون ایثارگری شهدا و رزمندگان مقتدر کشور دانست و گفت: عالیترین مرتبهای که خداوند به بندگان برگزیده خود عطا میکند، شهادت است و ثمرات خون پاک این عزیزان امروز در قالب امنیت و رفاه مردم جلوهگر شده است.
استاندار یزد با بیان اینکه خانوادههای شهدا سرمایههای معنوی نظام و انقلاب هستند، افزود: اگرچه فقدان شهید برای خانوادهها دشوار و جانکاه است، اما این افتخار الهی همواره ماندگار خواهد بود و مدال افتخار شهادت تا ابد بر سینه خانوادههای معزز شهدا خواهد درخشید.
بابایی در ادامه از پیگیریهای نماینده مردم تفت و میبد در مجلس شورای اسلامی و تلاشهای مدیران حوزه آب استان قدردانی و خاطرنشان کرد: تکمیل پروژههای نیمهتمام آبی در اولویت مدیریت استان قرار دارد و این مهم به صورت مستمر و در جریان جلسات استانی و ملی پیگیری می شود.
وی همچنین از عملکرد آبفا قدردانی کرد و اظهار داشت: با وجود پایان مأموریت وی در این سمت، با توجه به کارنامه موفق و روند مطلوب پیشبرد امور و همچنین ضرورت تکمیل پروژههای نیمهتمام، با پیگیری انجامشده از سوی معاون وزیر، حکم مأموریت وی تمدید شد.
استاندار یزد با بیان اینکه دستیابی به «یزد پایدار» مستلزم پایداری در حوزههای آب، برق، محیطزیست و سایر زیرساختهاست، تصریح کرد: توسعه استان باید متوازن و منطبق بر ظرفیتهای واقعی باشد تا از بروز آسیبهای بلندمدت جلوگیری شود.
وی با اشاره به اینکه رشد افراطی در برخی حوزهها بدون توجه به محدودیتهای محیطزیستی استان صورت گرفته است، افزود: امروز یزد با چالشهایی همچون کمآبی و آلودگی زیستمحیطی مواجه است و توسعه نامتوازن میتواند این مشکلات را تشدید کند.
بابایی با بیان اینکه توسعه زمانی معنا دارد که همه ابعاد اقتصادی، اجتماعی و زیستمحیطی به صورت هماهنگ رشد کنند، تأکید کرد: رشد یکجانبه در یک بخش خاص، مصداق توسعه پایدار نیست و حتی میتواند ضد توسعه تلقی شود.
استاندار یزد در همین راستا ادامه داد: ما باید بر اساس سند آمایش سرزمینی و ظرفیتهای هر منطقه حرکت کنیم تا یزدی پایدار و به دور از آلایندگی داشته باشیم.
استاندار یزد در بخش دیگری از سخنان خود با بیان اینکه نیاز سالانه استان به آب شرب ۱۴۸ میلیون مترمکعب است، گفت: تنها حدود ۶۰ میلیون مترمکعب از این میزان از طریق خط انتقال تأمین میشود و بخش عمدهای از آب مصرفی از سفرههای زیرزمینی برداشت میشود.
وی با اشاره به اینکه افت سطح آبهای زیرزمینی به حدود ۱.۵ متر در سال رسیده است، افزود: در برخی مناطق استان، فرونشست زمین به حدود ۱۴ متر گزارش شده که زنگ خطری جدی برای آینده یزد محسوب میشود.
استاندار یزد با اشاره به روند اجرای دو خط انتقال آب به استان یزد اظهار داشت: این طرحها با جدیت در حال پیگیری است و با رویکردی آیندهنگر، تأمین پایدار منابع آبی استان در افق ۲۰ تا ۳۰ سال آینده را هدفگذاری کرده است.
وی با تأکید بر اهمیت مدیریت بلندمدت منابع آب افزود: در حال حاضر با بهرهبرداری از مخازن ایجادشده، مشکلی در تأمین آب شرب مردم وجود ندارد، اما برنامهریزی دقیق و اتخاذ تدابیر لازم برای تضمین پایداری تأمین آب در سالهای پیشرو، از مسئولیتهای اساسی مدیریت استان به شمار میرود.
استاندار یزد با بیان اینکه شهرستانهای تفت و مهریز در بخش قابل توجهی از سال با افزایش جمعیت مواجهاند، اظهار کرد: زیرساختهای موجود متناسب با جمعیت ثابت طراحی شده و پاسخگوی جمعیت شناور این مناطق نیست.
وی با اشاره به اینکه ترافیک سنگین و کمبود برخی خدمات در ایام پرتردد به دغدغه مردم تبدیل شده است، از دستگاههای اجرایی خواست با هماهنگی نمایندگان مجلس، نیازهای درمانی، مواصلاتی، مخابراتی و خدماتی این مناطق را بازنگری و تقویت کنند.
بابایی در پایان، خطاب به فرماندار تفت بر سرکشی مستمر و رسیدگی ویژه به مسائل خانوادههای معظم شهدا تأکید کرد و موفقیت همه خادمان نظام را در سایه دعای شهدا خواستار شد.
