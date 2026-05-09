به گزارش خبرگزاری مهر، جلال علمدار، در آیین افتتاح این پروژه گفت: این مخزن به نام شهید والامقام «علیرضا دهقانی سانیج» از شهدای عملیات رمضان نامگذاری شده و بهرهبرداری از آن نقش مهمی در افزایش تابآوری شبکه آبرسانی شهرستان تفت خواهد داشت.
وی با اشاره به ظرفیت پیشین ذخیره آب در این شهر افزود: پیش از اجرای این طرح، ظرفیت ذخیره آب شهر تفت حدود ۱۲ هزار مترمکعب و تعداد اشتراکهای آب نیز نزدیک به ۱۱ هزار و ۲۰۰ مورد بود. بر اساس استانداردها برای هر اشتراک حدود یک مترمکعب ذخیرهسازی قابل قبول است، اما به دلیل وابستگی این شهر به منابع انتقالی و ضرورت پایداری بیشتر شبکه، افزایش ظرفیت ذخیره آب ضروری بود.
مدیرعامل شرکت آب و فاضلاب استان یزد اظهار کرد: با بهرهبرداری از این مخزن، ظرفیت ذخیرهسازی آب شهر تفت به طور قابل توجهی افزایش یافته و امکان مدیریت بهتر شرایط بحرانی و پیک مصرف فراهم شده است.
علمدار با اشاره به شرایط جمعیتی این شهر تصریح کرد: جمعیت ثابت شهر تفت حدود ۲۱ هزار نفر است، اما در برخی ایام بهویژه در روزهای پایانی هفته و فصل گردشگری، جمعیت شناور آن تا حدود ۴۰ هزار نفر افزایش مییابد که این موضوع ضرورت توسعه زیرساختهای آبی را دوچندان میکند.
وی ادامه داد: با وارد مدار شدن این مخزن، تابآوری شبکه آب تفت تقریباً دو برابر شده و در صورت بروز مشکل در خط انتقال، امکان تأمین پایدار آب شهر بین ۳۰ تا ۳۶ ساعت فراهم خواهد بود که نقش مهمی در مدیریت بحران دارد.
مدیرعامل شرکت آب و فاضلاب استان یزد هزینه اجرای این پروژه را حدود ۵۸۰ میلیارد ریال اعلام کرد و گفت: عملیات اجرایی این مخزن از سال ۱۴۰۲ آغاز شد، در پایان سال ۱۴۰۴ به اتمام رسید و در سال ۱۴۰۵ به بهرهبرداری رسید.
وی خاطرنشان کرد: اگر اجرای این پروژه با قیمتهای امروز آغاز میشد، هزینه ساخت آن به بیش از ۱۸۰ میلیارد تومان میرسید که اهمیت تسریع در اجرای پروژههای زیرساختی را نشان میدهد.
علمدار در پایان از حمایتهای استاندار یزد، نماینده مردم تفت و میبد در مجلس شورای اسلامی، معاونان استاندار و مسئولان شهرستانی قدردانی کرد و گفت: اجرای این پروژه با همراهی مسئولان استان و شهرستان محقق شد و شرکت آب و فاضلاب استان یزد همچنان خدمترسانی پایدار به مردم را با جدیت دنبال خواهد کرد.
