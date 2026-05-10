اقدامات خوبی برای تامین کالاهای اساسی انجام شده است

حجت‌الاسلام علیرضا سلیمی در گفتگو با خبرنگار مهر، به تشریح نشست غیرعلنی وبیناری امروز مجلس پرداخت و گفت: این جلسه با حضور وزیر جهاد کشاورزی برگزار شد و در خصوص وضعیت کالاهای اساسی بحث و گفتگو صورت گرفت. در این جلسه اعلام شد که اقدامات خوبی در زمینه ثبت سفارش کالاهای اساسی و تأمین ارز انجام شده و کالاها از مسیرهای مختلف به کشور وارد می‌شوند.

وی ادامه داد: درباره گرانی کالاهای اساسی، نمایندگان گلایه‌هایی داشتند؛ در برخی بخش‌ها واقعاً جهش قیمت مشاهده می‌شود و حتی برخی قیمت‌ها دو برابر شده است. وزیر جهاد کشاورزی بیان کرد که بخشی از افزایش قیمت به افزایش نرخ ارز مرتبط است. امیدواریم هرچه سریع‌تر دولت در این زمینه تدبیر کند تا نظارت‌های کافی در حوزه توزیع و قیمت کالاهای اساسی انجام شود.

عضو هیئت رئیسه مجلس شورای اسلامی بیان کرد: البته بخشی از این افزایش قیمت‌ها به دلیل سوءاستفاده برخی محتکران و دلالان است. امیدواریم دولت، سازمان تعزیرات، قوه قضائیه و سایر دستگاه‌های نظارتی مدیریت و نظارت جدی‌تری در این حوزه انجام دهند.

نماینده مردم تهران در مجلس شورای اسلامی تأکید کرد: در حوزه تأمین کالاهای اساسی اقدامات خوبی انجام شده است که به‌زودی نتایج آن را مشاهده خواهید کرد.

سلیمی اعلام کرد: این جلسات مجلس -جلسات غیرعلنی و وبیناری- ادامه خواهد داشت و جلسه بعدی روز سه‌شنبه این هفته برگزار می‌شود.