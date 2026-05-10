انتشار کتابی درباره نقش فرهنگ در مدیریت بحران روابط عمومی

به گزارش خبرگزاری مهر، محمد صائبی، در گفتوگوئی رسانه ای از انتشار کتاب خود با عنوان «روابط عمومی در عرصه بحران و فرهنگ» خبر داد.
به گفته این نویسنده و پژوهشگر حوزه ارتباطات، در جهان امروز، روابط عمومی دیگر فقط به اطلاعرسانی و تبلیغات محدود نیست، بلکه در خط مقدم مدیریت ارتباطات در موقعیتهای بحرانی قرار دارد.
صائبی تأکید کرد که محدود کردن مدیریت بحران به ابزارهای فنی، بدون توجه به زمینههای فرهنگی و اجتماعی، به نتایج پایدار منجر نمیشود.
به اعتقاد او، فرهنگ به عنوان مجموعهای از باورها و ارزشها، نقش مهمی در شکلدهی به واکنش افراد نسبت به بحران دارد.
نویسنده این کتاب توضیح داد که در این اثر تلاش شده است میان دو مفهوم «فرهنگ» و «ارتباطات» در چارچوب روابط عمومی بحرانمحور، پیوندی روشن و کاربردی برقرار شود.
به گفته وی، این پیوند یک ضرورت است، نه یک انتخاب.
صائبی افزود: در کتاب نشان داده شده است که فرهنگ چگونه بر درک از بحران، طراحی پیامها، انتخاب کانالهای ارتباطی و شکلگیری افکار عمومی تأثیر میگذارد. همچنین با تکیه بر ظرفیتهای فرهنگی میتوان بحران را از تهدید به فرصتی برای تقویت اعتماد و سرمایه اجتماعی تبدیل کرد.
وی هدف کتاب را ارائه نگاهی کاربردی و متناسب با شرایط بومی دانست و گفت که برای رونمایی از این اثر همزمان با هفته روابط عمومی رایزنی شده است.
