توانمندی و تسهیلگری اشتغال در گرو مهارت آموزی کارکنان نیروهای مسلح

به گزارش خبرگزاری مهر، سردار فرامرز گودرزی در نشست قرارگاه مهارت آموزی کارکنان وظیفه سپاه حضرت روح الله استان مرکزی بر لزوم استفاده از ظرفیتهای اطلاعرسانی دستگاههای دولتی و رسانههای محلی در راستای انعکاس فعالیتهای مهارتآموزی تأکید کرد.
وی با بیان اینکه مهارتآموزی رکنان وظیفه یک نهضت است، افزود: این نهضت باید مبتنی بر آموزشهای تقاضا محور باشد تا نیازهای واقعی بازار کار را پاسخگو باشد.
معاون آموزش قرارگاه مرکزی مهارتآموزی ستادکل نیروهای مسلح همچنین بر اهمیت همافزایی و همکاری تمامی مجموعههای اثرگذار در این زمینه تأکید کرد و گفت: استفاده از ظرفیتهای همه دستگاهها باید در کنار کار تئوری، کار میدانی و تجربه محور مورد توجه قرار گیرد.
وی با اشاره به اهداف کلی این برنامه، اظهار داشت: نتیجه این آموزشها باید افزایش نشاط و جاذبه در خدمت سربازی را رقم بزند. هدف اصلی ما توانمندسازی کارکنان وظیفه است تا بتوانند به خدمت مؤثرتر بپردازند و پس از اتمام خدمت، در زمینه اشتغال با سهولت بیشتری اقدام کنند.
سردار گودرزی تأکید کرد: ما نیازمند یک عزم ملی با مشارکت همه در این راستا هستیم و امیدواریم با همکاری و همفکری تمامی نهادها، بتوانیم به اهداف مورد نظر دست یابیم و سربازان را به عنوان نیرویی توانمند و مؤثر به جامعه معرفی کنیم.
