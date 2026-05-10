آزادسازی ۲ هزار متر مربع اراضی ملی در بابل

علی باقری در گفت‌وگو با خبرنگار مهر افزود: یگان حفاظت این اداره با همکاری پاسگاه‌های انتظامی و نیروهای حفاظتی منطقه، موفق شد در منطقه بندپی شرقی شهرستان بابل، اراضی ملی به مساحت ۲ هزار متر مربع را که با استفاده از روش‌های زمین‌خواری تصرف شده بود، آزاد کند.

وی افزود: در این عملیات، بناهای مسکونی غیرمجاز و درختان و نهال‌های کاشته شده قلع و قمع شد و عرصه کاملاً رفع تصرف گردید.

وی ادامه داد: همچنین در پی گشت و سرکشی‌های حفاظتی، چندین خودرو حامل چوب جنگلی قاچاق در مناطق بندپی غربی و حوزه استحفاظی سعیدآباد شناسایی و توقیف شد. محموله‌ها پس از کسب دستور قضایی به پارکینگ منتقل شده و پرونده برای رسیدگی قانونی تشکیل شد.

مدیرکل منابع طبیعی و آبخیزداری مازندران تصریح کرد: تصرف اراضی ملی و قاچاق چوب، خط قرمز یگان حفاظت منابع طبیعی استان است و با همکاری نیروهای انتظامی، با متخلفان به طور جدی برخورد خواهد شد.

وی همچنین از شهروندان خواست گزارش هرگونه تخلف زیست‌محیطی را از طریق سامانه‌های ۱۵۰۴ و ۱۳۹ به یگان حفاظت منابع طبیعی اطلاع دهند.