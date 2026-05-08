به گزارش خبرنگار مهر، سرهنگ داریوش مهدی‌زاده شامگاه جمعه در گفت وگو با خبرنگاران اظهار کرد: در اجرای طرح‌های مقابله با قاچاق چوب و حفاظت از عرصه‌های منابع طبیعی، دوربین‌های تله‌ای یگان حفاظت اداره‌کل منابع طبیعی و آبخیزداری مازندران موفق شدند متخلفان را هنگام ارتکاب جرم در یکی از مناطق جنگلی قائمشهر شناسایی کنند.

وی افزود: با رصد هوشمند منطقه و پس از دریافت گزارش‌هایی درباره قطع درختان جنگلی، قاچاق چوب و تصرف اراضی ملی، مأموران یگان حفاظت با هماهنگی مراجع قضایی وارد عمل شده و متهمان را دستگیر کردند.

فرمانده یگان حفاظت منابع طبیعی مازندران با اشاره به رویکرد جدید مقابله با قاچاقچیان چوب در سال ۱۴۰۵ تصریح کرد: با همکاری پلیس امنیت اقتصادی، دستگاه قضایی و نهادهای انتظامی و امنیتی، برخورد با پرونده‌های سازمان‌یافته قاچاق چوب و زمین‌خواری با جدیت بیشتری دنبال می‌شود.

مهدی‌زاده ادامه داد: با دستور دادستان عمومی و انقلاب قائمشهر، سه هزار مترمربع از اراضی ملی که به تصرف متخلفان درآمده بود، رفع تصرف و به بیت‌المال بازگردانده شد.

وی خاطرنشان کرد: در این پرونده همچنین یک رأس دواب شامل اسب و قاطر که برای جابه‌جایی چوب‌های قاچاق مورد استفاده قرار می‌گرفت، با حکم قضایی توقیف شد و برای متهمان پرونده قضایی تشکیل شده است.