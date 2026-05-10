۱۳ همت صرفه جویی در خریدهای سال گذشته تهرانی ها

به گزارش خبرگزاری مهر، مهدی بختیاریزاده، با اشاره به تمهیدات این سازمان برای تأمین کالاهای اساسی شهروندان اظهار کرد: از مدتها پیش و حتی پیش از وقوع جنگ اخیر، برنامهریزی گستردهای برای ذخیرهسازی کالا در انبارهای سازمان انجام شده بود و انبارهای سازمان مدیریت میادین بهصورت کامل از محصولات و اقلام مورد نیاز شهروندان تأمین و تکمیل شدند.
وی افزود: میزان ذخایر بهگونهای بود که امکان تأمین نیاز شهر تهران برای مدت طولانی فراهم شد و در مقاطعی که بهدلیل شرایط خاص نیاز به بازگشایی انبارها و عرضه گستردهتر کالا وجود داشت، این ذخایر در اختیار بازار قرار گرفت و بلافاصله نیز فرآیند شارژ مجدد انبارها انجام شد تا ذخایر بار دیگر به ظرفیت کامل بازگردند.
مدیرعامل سازمان مدیریت میادین میوه و ترهبار شهرداری تهران درباره خدماترسانی در بازارها و میادین میوه و تره بار شهرداری نیز گفت: فعالیت بازارهای میادین طبق روال گذشته ادامه دارد و شهروندان میتوانند از ساعت ۸ صبح تا ۱۳ و از ساعت ۱۴:۳۰ تا ۱۹ از خدمات ۳۱۶ بازار و میدان میوه و ترهبار در سطح شهر استفاده کنند.
بختیاریزاده با تأکید بر نقش میادین در کاهش هزینههای خانوار تصریح کرد: با توجه به شرایط اقتصادی موجود، سازمان میادین تلاش کرده با ارائه کالاها با قیمت مناسب، بخشی از فشار اقتصادی وارد بر مردم را کاهش دهد. در سال گذشته بیش از ۱۳ همت صرفهجویی اقتصادی از محل خرید شهروندان از میادین میوه و ترهبار برای مردم ایجاد شد که این موضوع نشاندهنده اثرگذاری «یارانه پنهان» موجود در بازارهای سازمان میادین است که در اختیار شهروندان تهرانی قرار گرفته است.
وی ادامه داد: در میادین میوه و ترهبار مجموعه متنوعی از کالاهای مورد نیاز شهروندان از جمله محصولات پروتئینی، میوه و صیفیجات، آبزیان، کالاهای اساسی و اقلام سوپرمارکتی عرضه میشود و شهروندان میتوانند این محصولات را با قیمتهایی بهمراتب پایینتر از فروشگاههای سطح شهر تهیه کنند.
مدیرعامل سازمان مدیریت میادین میوه و ترهبار شهرداری تهران خاطرنشان کرد: استقبال گسترده مردم از میادین و مراجعات مستمر شهروندان، نشاندهنده اعتماد عمومی به کیفیت و قیمت مناسب محصولات عرضهشده در این مراکز است.
بختیاریزاده همچنین درباره امکان استفاده از کالابرگ الکترونیکی در میادین گفت: شهروندان همچنان میتوانند با استفاده از کالابرگ الکترونیکی در تمامی کاربریهای سازمان میادین خرید خود را انجام دهند و اقلام مورد نیاز خود از جمله میوه، سیفیجات، محصولات پروتئینی، گوشت، مرغ، آبزیان و سایر کالاهای عرضهشده را تهیه کنند.
نظر شما