بقائی: مدیرکل آژانس دست از سیاسی کاری بردارد

به گزارش خبرگزرای مهر، اسماعیل بقائی در واکنش به اظهار نظرهای فراتر از صلاحیت سازمانی رافائل گروسی مدیر کل آژانس بینالمللی انرژی اتمی راجع به تحولات منطقه، با انتشار پیامی در صفحه خود در یکی از شبکههای اجتماعی نوشت: وظیفه آژانس بینالمللی انرژی اتمی، راستیآزمایی است، نه ارسال پیامهای سیاسی در مورد تنگه هرمز، موشکهای ایران یا نحوه رفتار تهران.
وی گفت: وقتی بیطرفی حرفهای قربانی رفتارهای سیاسی یا جاهطلبیهای شخصی بشود، اعتبار نهادها دچار فرسایش میشود و بعد از جندی اثربخشی آنها نیز مخدوش میگردد.
گفتنی است، رافائل گروسی روز چهارشنبه مدعی شد که بیشتر اورانیوم با غنای بالای ایران به احتمال زیاد هنوز در مجتمع هستهای اصفهان نگهداری میشود که اخیراً هدف بمباران آمریکا و اسرائیل قرار گرفته است.
گروسی افزود که آژانس خواهان بازرسی از تأسیسات نطنز و فردو است، جایی که مواد هستهای در آن وجود دارد.
وی همچنین گفت که با روسیه و برخی دیگر از کشورها درباره امکان انتقال اورانیوم با غنای بالای ایران به خارج از کشور گفتوگو کرده است.
مدیر کل آژانس بینالمللی انرژی اتمی علیرغم بیان اظهاراتی که خارج از دایره اختیارات فنی او است همچنان از محکوم کردن حملات آمریکا و رژیم صهیوینستی به تأسیسات هستهای ایران خودداری کرده است.
وی همچنین در اظهاراتی مداخلهجویانه مدعی شده اورانیوم با غنای بالا نباید در ایران بماند؛ یا از کشور خارج شود، یا غنای آن کاهش پیدا کند.
