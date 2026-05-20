۳۰ اردیبهشت ۱۴۰۵، ۱۰:۳۵

گروسی: برای یافتن یک مسیر دیپلماتیک به خلیج‌فارس سفر می‌کنم

مدیرکل آژانس بین المللی انرژی اتمی اعلام کرد که برای یافتن یک مسیر دیپلماتیک در راستای ایمنی و امنیت هسته‌ای به خلیج فارس سفر می کند.

به گزارش خبرگزاری مهر، رافائل گروسی مدیرکل آژانس بین المللی انرژی اتمی در پیامی در شبکه ایکس نوشت: امروز شورای امنیت سازمان ملل متحد درباره وضعیت نیروگاه هسته‌ای براکه در امارات متحده عربی پس از حمله پهپادی روز یکشنبه توجیه شد.

وی افزود: اگرچه سطح تشعشعات همچنان در حد عادی است و برق خارجی نیروگاه دوباره برقرار شده، اما این وضعیت همچنان بسیار نگران‌کننده است. همان‌طور که به اعضای شورا گفتم، حمله به تأسیسات هسته‌ای با اهداف صلح‌آمیز غیرقابل قبول است و خطرات انکارناپذیری برای مردم و محیط زیست به همراه دارد. همچنین بار دیگر از همه طرف‌ها خواستم به هفت اصل ضروری برای تضمین ایمنی و امنیت هسته‌ای احترام بگذارند.

مدیرکل آژانس بین المللی انرژی اتمی خاطرنشان کرد: در روزهای گذشته با رهبران کشورهای منطقه خلیج فارس در تماس بوده‌ام. آژانس بین‌المللی انرژی اتمی همچنان در چارچوب مأموریت خود هر اقدامی را برای کمک به حفظ ایمنی و امنیت هسته‌ای و حمایت از تلاش‌ها برای یافتن یک مسیر دیپلماتیک ادامه خواهد داد. من به‌زودی برای ادامه این فعالیت مهم به منطقه خلیج فارس سفر خواهم کرد.

    • IR ۱۱:۰۰ - ۱۴۰۵/۰۲/۳۰
      دوبار بوشهر رو مورد حمله قرار دادن به جایی برنخورد بعد برای امارات میخواد بیاد خلیج فارس؟! دنیای بی قانون ادعای قانون می کنن
    • IR ۱۱:۰۶ - ۱۴۰۵/۰۲/۳۰
      این جاسوس را به کشور راه ندید هرکسی اینکار کند در حق ایران جفا کرده
    • ایرانی IR ۱۲:۴۴ - ۱۴۰۵/۰۲/۳۰
      پس چطوره که امریکاواسراییل به تاسیسات کشورمابمب سنگرشکن انداختنداقای گروسی محکوم نکرد.دوبارهم به نیروگاه بوشهر حمله شد.محکوم نکرد.هسته ای ماهم صلح امیزبود.گروسی همیشه جانبدارانه رفتار می‌کنه.شایدامارات بخوادبمب بسازه..حتما اسراییل زده.ومیخوان گردن ایران بندازند.لعنت به گروسی نژادپرست .ماموران آژانس نبایدبه کشورما بیان..جاسوس هستندودرخدمت اسراییل وامریکاهستندودانشمندان مارابه کشتن میدن..

