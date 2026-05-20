به گزارش خبرگزاری مهر، رافائل گروسی مدیرکل آژانس بین المللی انرژی اتمی در پیامی در شبکه ایکس نوشت: امروز شورای امنیت سازمان ملل متحد درباره وضعیت نیروگاه هستهای براکه در امارات متحده عربی پس از حمله پهپادی روز یکشنبه توجیه شد.
وی افزود: اگرچه سطح تشعشعات همچنان در حد عادی است و برق خارجی نیروگاه دوباره برقرار شده، اما این وضعیت همچنان بسیار نگرانکننده است. همانطور که به اعضای شورا گفتم، حمله به تأسیسات هستهای با اهداف صلحآمیز غیرقابل قبول است و خطرات انکارناپذیری برای مردم و محیط زیست به همراه دارد. همچنین بار دیگر از همه طرفها خواستم به هفت اصل ضروری برای تضمین ایمنی و امنیت هستهای احترام بگذارند.
مدیرکل آژانس بین المللی انرژی اتمی خاطرنشان کرد: در روزهای گذشته با رهبران کشورهای منطقه خلیج فارس در تماس بودهام. آژانس بینالمللی انرژی اتمی همچنان در چارچوب مأموریت خود هر اقدامی را برای کمک به حفظ ایمنی و امنیت هستهای و حمایت از تلاشها برای یافتن یک مسیر دیپلماتیک ادامه خواهد داد. من بهزودی برای ادامه این فعالیت مهم به منطقه خلیج فارس سفر خواهم کرد.
