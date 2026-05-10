به گزارش خبرنگار مهر، احمد دشتی ظهر یکشنبه در نشست کارگروه آرد و نان شهرستان؛ با اشاره به شرایط جنگی و افزایش جمعیت مهاجر به شهرستان، عملکرد کارگروه آرد و نان شهرستان را مثبت ارزیابی و از همه دست اندرکاران تأمین آرد و نان شهرستان تقدیر کرد.

فرماندار دشتستان با اشاره به نوع نگاه جامعه و فرهنگ دینی ما به مقوله آرد و نان و تاکید بر رصد مستمر فرایند تأمین و عرضه نان در شهرستان، افزود : هرگونه کم فروشی، توزیع آرد خارج از شبکه یا تعطیلی خودسر نانوایی ها غیرقابل قبول است و دستگاههای ناظر برخورد جدی و بدون اغماض با خاطیان و متخلفین داشته باشند.

دشتی با اشاره به افزایش جمعیت شهرستان دشتستان در دوران جنگ و افزایش میزان مصرف آرد در سطح شهرستان، تصریح کرد: خوشبختانه علاوه بر تامین آرد مورد نیاز مردم و مهمانان ، نسبت به تأمین آرد برای مواکبی که در اجتماعات مردمی اقتدار طبخ نان دارند نیز برنامه ریزی و اقدامات لازم انجام گرفت.

برخورد جدی با نانوایان متخلف

وی همچنین از برخورد جدی با نانوایان متخلف خبر داد و ادامه داد: در ایام جنگ ۴۸۴ مورد بازرسی از نانوایی های شهرستان صورت گرفت و تعداد ۸۸ پرونده تخلف نانوایان در این ایام تکمیل و جهت صدور آراء به تعزیرات حکومتی ارسال شد که با پیگیری های صورت گرفته آراء لازم نیز توسط تعزیرات حکومتی نیز صادر شده است.

فرماندار دشتستان همچنین با اشاره به روند دوگانه سوز کردن نانوایی ها در سطح شهرستان اعلام کرد: خوشبختانه تاکنون بالای ۶۰ نانوایی در سطح شهرستان مجهز به ژنراتور شده و از این تعداد ۴۰ نانوایی کارنصب مشعل، لوله کشی و استقرار مخزن سوخت را نیز انجام داده اند که این روند همچنان ادامه دارد.

دشتی همچنین اعلام کرد: براساس پیش ارزیابی به عمل آمده توسط معاونت هماهنگی امور اقتصادی استانداری در ۶ ماهه اول سال ۱۴۰۴ دشتستان حائز رتبه اول در شاخص های مورد ارزیابی قرار گرفته، که این امر نتیجه زحمات همه مسئولین ذیربط بوده است.

