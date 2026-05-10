۲۰ اردیبهشت ۱۴۰۵، ۱۲:۵۴

مشارکت گسترده مردم در ۹۰ پویش درختکاری اردبیل

اردبیل- مدیرکل منابع طبیعی استان اردبیل از اجرای بیش از ۹۰ پویش درختکاری مردمی در سال جاری خبر داد.

شهامت هدایت در گفتگو با خبرنگار مهر با اشاره به اجرای گسترده پویش‌های مردمی در حوزه منابع طبیعی اظهار کرد: در سال جاری بیش از ۹۰ پویش درختکاری در سطح استان برگزار شده که با مشارکت دستگاه‌های اجرایی، نهادهای مردمی و اقشار مختلف جامعه به اجرا درآمده است و این پویش‌ها گامی مؤثر در ترویج فرهنگ حفاظت از منابع طبیعی ودرختکاری است.

وی همچنین از افزایش تولید نهال در سال جاری خبر داد و افزود: با برنامه‌ریزی‌های انجام‌شده، میزان تولید نهال نسبت به سال گذشته افزایش یافته و تلاش می‌شود با ارتقای کیفیت و تنوع گونه‌های تولیدی، نیاز طرح‌های جنگل‌کاری استان به‌صورت کامل تأمین شود.

مدیرکل منابع طبیعی استان اردبیل در ادامه بر بهینه‌سازی ایستگاه تولید بذر و نهال مغان تأکید کرد و گفت: ارتقای زیرساخت‌ها و به‌روزرسانی تجهیزات این ایستگاه در دستور کار قرار گرفته تا بتوانیم بهره‌وری و ظرفیت تولید را افزایش دهیم و پاسخگوی نیازهای آتی استان و استانهای دیگر باشیم.

وی با تأکید بر اهمیت جذب و تخصیص به‌موقع اعتبارات، خواستار تسریع در روند پیگیری منابع مالی و ساماندهی وضعیت واگذاری‌ها شد.

