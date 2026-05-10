مشارکت گسترده مردم در ۹۰ پویش درختکاری اردبیل

شهامت هدایت در گفتگو با خبرنگار مهر با اشاره به اجرای گسترده پویش‌های مردمی در حوزه منابع طبیعی اظهار کرد: در سال جاری بیش از ۹۰ پویش درختکاری در سطح استان برگزار شده که با مشارکت دستگاه‌های اجرایی، نهادهای مردمی و اقشار مختلف جامعه به اجرا درآمده است و این پویش‌ها گامی مؤثر در ترویج فرهنگ حفاظت از منابع طبیعی ودرختکاری است.

وی همچنین از افزایش تولید نهال در سال جاری خبر داد و افزود: با برنامه‌ریزی‌های انجام‌شده، میزان تولید نهال نسبت به سال گذشته افزایش یافته و تلاش می‌شود با ارتقای کیفیت و تنوع گونه‌های تولیدی، نیاز طرح‌های جنگل‌کاری استان به‌صورت کامل تأمین شود.

مدیرکل منابع طبیعی استان اردبیل در ادامه بر بهینه‌سازی ایستگاه تولید بذر و نهال مغان تأکید کرد و گفت: ارتقای زیرساخت‌ها و به‌روزرسانی تجهیزات این ایستگاه در دستور کار قرار گرفته تا بتوانیم بهره‌وری و ظرفیت تولید را افزایش دهیم و پاسخگوی نیازهای آتی استان و استانهای دیگر باشیم.

وی با تأکید بر اهمیت جذب و تخصیص به‌موقع اعتبارات، خواستار تسریع در روند پیگیری منابع مالی و ساماندهی وضعیت واگذاری‌ها شد.